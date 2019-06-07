Огромные потери на фронте: 2 погибших военных, 4 раненых, 7 травмированных

В то время, как, по последней информации, с начала текущего года убито и ранено 320 военных, боевики 12 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 7 июня, вследствие чего 2 военнослужащих погибли, еще 4 ранены и 7 травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

3 раза в районе села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

дважды в районе населенного пункта Новогригорьевка - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

вблизи города Марьинка - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Гнутово - из стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Водяное - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил:

в районе населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

вблизи села Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

2 раза вблизи населенного пункта Майское - из вооружения БМП, АГС, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, еще 4 получили ранения, 7 военнослужащих получили боевые травмы.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, двое украинских военнослужащих полка Национальной гвардии "Азов" погибли и 8 ранены из-за артиллерийских обстрелов со стороны боевиков около Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня. Позже, вследствие артобстрелов, были ранены еще трое военных "Азова".

В среду военный погиб под обстрелами из гранатометов.

Леонид Кучма заявил, что на заседании ТКГ в Минске обсуждали механизм внедрения "режима тишины" на Донбассе, который предусматривает запрет стрелять в ответ, чем вызвал шквал критики. Несмотря на предложения Кучмы, Зеленский пообещал мощные "ответы" боевикам. Из-за заявлений Кучмы и Зеленского в Минске ГПУ открыла три дела.