Увольнять ли руководство Переяслав-Хмельницкого отдела полиции за смерть ребенка, решат после расследования

Национальная полиция намерена решить вопрос увольнения руководства Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области после проведения служебного расследования из-за смерти 5-летнего Кирилла Тлявова 3 июня.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.\r\n"После служебного расследования будет принято решение (об увольнении)", - сказал он.\r\nПо его словам, на время служебного расследования руководство Переяслав-Хмельницкого отдела полиции отстранено от исполнения обязанностей.\r\nКак сообщали Українські Новини, подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались проходить тесты на алкоголь.\r\nТем временем, ГБР расследует попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика.\r\nТакже подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика под Киевом полицейские не давали показаний.\r\n\r\nТем временем винтовка, из которой был убит мальчик под Киевом, не найдена.\r\n4 июня начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил направить его в зону проведения операции Объединенных сил.\r\nЦенов будет отвечать за службу на блокпостах в ОСС.\r\n