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06 июня 2019, четверг, 19:31 164
Силовые структуры 2019-06-06T19:39:50+03:00
Українські Новини
Увольнять ли руководство Переяслав-Хмельницкого отдела полиции за смерть ребенка, решат после расследования

Увольнять ли руководство Переяслав-Хмельницкого отдела полиции за смерть ребенка, решат после расследования

Пятилетний Кирилл из Переяслав-Хмельницкого. Фото: 112
Пятилетний Кирилл из Переяслав-Хмельницкого. Фото: 112

Национальная полиция намерена решить вопрос увольнения руководства Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области после проведения служебного расследования из-за смерти 5-летнего Кирилла Тлявова 3 июня.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"После служебного расследования будет принято решение (об увольнении)", - сказал он.

По его словам, на время служебного расследования руководство Переяслав-Хмельницкого отдела полиции отстранено от исполнения обязанностей.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались проходить тесты на алкоголь.

Тем временем, ГБР расследует попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика.

Также подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика под Киевом полицейские не давали показаний.

Тем временем винтовка, из которой был убит мальчик под Киевом, не найдена.

4 июня начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

Ценов будет отвечать за службу на блокпостах в ОСС.

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