Увольнять ли руководство Переяслав-Хмельницкого отдела полиции за смерть ребенка, решат после расследования

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"После служебного расследования будет принято решение (об увольнении)", - сказал он.

По его словам, на время служебного расследования руководство Переяслав-Хмельницкого отдела полиции отстранено от исполнения обязанностей.

Как сообщали Українські Новини, подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались проходить тесты на алкоголь.

Тем временем, ГБР расследует попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика.

Также подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика под Киевом полицейские не давали показаний.

Тем временем винтовка, из которой был убит мальчик под Киевом, не найдена.

4 июня начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

Ценов будет отвечать за службу на блокпостах в ОСС.