Пятый президент Украины Петр Порошенко в четверг, 6 июня, провел брифинг относительно угроз внедрения российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе. \r\nВ конце брифинга экс-президент Украины забыл поздравить присутствующих на нем журналистов с профессиональным праздником, однако сразу вернулся, чтоб исправить ситуацию и сказать теплые слова работникам СМИ.\r\n\r\nЭкстренный брифинг Президента Петро Порошенко сегодня состоялся в 14:00 у офиса партии "Европейская Солидарность", на улице Лаврской. Главными темами стали заявление Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса. А также инициатива Кучмы и Зеленского в вопросе внесения изменений в соглашение о прекращении огня на Донбассе.\r\nА тем временем, только в мае этого года зафиксировано 7 нападений на журналистов, в то же время как с начала года пострадали 23 журналиста.\r\nВсего за 2017 и 2018 годы было зафиксировано 175 физических атак на журналистов. \r\nА также по состоянию на март 2019 года, ни один человек по делу Шеремета не был арестован.\r\nБолее того, спустя 20 лет расследование по делу Гонгадзе так и не сдвинулось с мертвой точки.\r\nПравозащитная организация Human Rights Watch также фиксирует тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.\r\nТакже скоро будет три года со дня поджога "Интера": виновных так и не нашли.\r\nА еще в Украине ухудшился уровень свобод по информации Freedom House.\r\nИ также главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва получил политическое убежище в Австрии.