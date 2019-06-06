Видео дня: Порошенко забыл поздравить журналистов на брифинге, но вернулся, чтобы исправиться

Пятый президент Украины Петр Порошенко в четверг, 6 июня, провел брифинг относительно угроз внедрения российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе.

В конце брифинга экс-президент Украины забыл поздравить присутствующих на нем журналистов с профессиональным праздником, однако сразу вернулся, чтоб исправить ситуацию и сказать теплые слова работникам СМИ.

Экстренный брифинг Президента Петро Порошенко сегодня состоялся в 14:00 у офиса партии "Европейская Солидарность", на улице Лаврской. Главными темами стали заявление Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса. А также инициатива Кучмы и Зеленского в вопросе внесения изменений в соглашение о прекращении огня на Донбассе.

А тем временем, только в мае этого года зафиксировано 7 нападений на журналистов, в то же время как с начала года пострадали 23 журналиста.

Всего за 2017 и 2018 годы было зафиксировано 175 физических атак на журналистов.

А также по состоянию на март 2019 года, ни один человек по делу Шеремета не был арестован.

Более того, спустя 20 лет расследование по делу Гонгадзе так и не сдвинулось с мертвой точки.

Правозащитная организация Human Rights Watch также фиксирует тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.

Также скоро будет три года со дня поджога "Интера": виновных так и не нашли.

А еще в Украине ухудшился уровень свобод по информации Freedom House.

И также главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва получил политическое убежище в Австрии.