С начала года зафиксировано 23 инцидента физической агрессии в отношении журналистов, - НСЖУ

За два первых месяца весны зафиксировано 10 физических атак на журналистов: в марте – 8, в апреле – 2 инциденты. В целом же за 4 месяца 2019-го года зафиксировано 23 случая применения силы к журналистам. В апреле-марте больше всего-3 атаки-зафиксировано в Киеве и области. 2 нападения произошли на Волыни, кроме того, на территории Западной Украины произошло 3 инцидента, а именно на Закарпатье, Буковине и Ивано-Франковщине. Также силу к журналистам применяли в Одессе и Житомире – было зафиксировано по одному нападению в каждом регионе.

Это данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", Национальный союз журналистов Украины проводить совместно с партнерскими общественными организациями. Данные обнародованы 3 мая – во Всемирный день свободы прессы.

Сразу 2 нападения на журналисток, которые случились 10 марта на Закарпатье и Буковине, произошли из-за конфликтов на религиозной почве. Журналист издания "Буковина online" Галина Еремица, которая, кстати, не впервые сообщает о препятствовании профессиональной деятельности во время съемки на территории храмов, на этот раз пострадала в селе Рынгач, что на Закарпатье. Местный священник во время собрания общины напал на журналистку, забрав у нее мобильный телефон, на который велась съемка, и спрятал его в карман. Еще одна подобная ситуация произошла с журналисткой издания "Залоговая сегодня" и "Буковина онлайн" Ольгой Шендировской на территории храма села Добринивцы Черновицкой обл. Во время собрания верующих агрессивно настроенный мужчина набросился на Ольгу, начал выталкивать журналистку за пределы церкви.

Во время предвыборной кампании, в частности встречи Петра Порошенко с избирателями в Ковеле, 14 марта применен силу к журналистке ТРК "Аверс" Натальи Полищук (Волынская обл.). Представители полиции вытолкали девушку со встречи, объяснив, что она не имеет права находиться так близко возле сцены.

"Наша журналистка, чтобы попасть на встречу с Петром Порошенко, прошла все аккредитационные требования, а также "рамку". Однако на самом мероприятии правоохранители заявили, что она находится не в том месте и начали требовать отойти от сцены. Мы считаем, что такое поведение обусловлено отношением к нашему телеканалу в регионе - "Аверс" всегда был оппозиционным СМИ и критиковал власть. И когда представителей других телеканалов на мероприятие приглашали лично, то нам даже не сообщили о его проведении", - рассказывает директор ТРК "Аверс" Наталья Московка.

Хотя сам ход президентских выборов не привел к ощутимой активизации агрессии против журналистов, но 31 марта, в ночь после первого тура голосования, Владимир Роменский, журналист российского телеканала "Дождь", сообщил о препятствовании профессиональной деятельности у здания Центризбиркома. Агрессивно настроенные молодики со словами "Езжай в свою Россию" вытолкали съемочную группу с площади - свои действия они объяснили тем, что журналист якобы снимал негативный сюжет для российских медиа.

В то же время эксперты "Индекса физической безопасности журналистов" решили не включать в мониторинге два инцидента открытой вражды к СМИ, которые произошли 22 апреля с журналистами телеканалов NewsOne и "1+1" во время акции-благодарности Петру Порошенко за 5 лет работы на посту Президента Украины. Участники собрания обступили съемочную группу NewsOne, начали оскорблять журналистов, называли их пропагандистами и теми, кто работает на Россию и создает фейки. Также агрессивные сторонники Петра Порошенко освистали съемочную группу телеканала "1+1": помешали журналистам снять сюжет возгласами "Позор!", "Позор "плюсов!"и" Журна*люхи", один из демонстрантов ударил по телекамере. По мнению юристов из партнерских общественных организаций, очевидным является факт препятствования журналистской деятельности, но результатом действий протестующих не стала общественная опасность.

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам и медиа Украины. "Индекс..." составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Справочно:

Инциденты с избиением журналистов в марте и апреле:

Журналистка Екатерина Каплюк и оператор Борис Троценко программы "Схемы: коррупция в деталях", г. Киев.

6 марта во время съемок в поселке Чабаны Киевской обл. на съемочную группу программы совершено нападение. Инцидент произошел в помещении Чабановского поселкового совета. Мужчины нанесли травм оператору и сломали видеокамеру. После обследования в больнице медики диагностировали у Бориса Троценко сотрясение мозга

Галина Еремица, информационный сайт "Буковина online", м. Черновцы

10 марта в селе Рынгач Новоселицкого района Закарпатской обл. священник во время собрания общины напав на журналистку, которая проводила съемку: вырвал из рук телефон и спрятал в своем кармане.

Ольга Шендировская, издание "Заставна сегодня" и "Буковина онлайн", Черновицкая обл.

10 марта в селе Добринівці местный житель во время проведения собрания религиозной общины препятствовал в профессиональной деятельности журналистке: выталкивал ее из храма, мешал проводить съемку.

Наталья Полищук, ТРК "Аверс", Волынская обл.

14 марта Наталья Полищук сообщила о препятствовании со стороны представителей полиции, которые силой вывели ее из встречи Петра Порошенко с избирателями в Ковеле.

Владислав Корнелюк, ТРК "Аврес", м. Луцк

18 марта в Луцке агитаторы БПП запрещали проводить съемку съемочной группе канала, а также пытались разбить камеру оператору.

Андрей Шкварла, сайт "город", м. Ивано-Франковск

19 марта агрессивно настроенный человек в толпе, заметив, что его снимают на телефон, бросился на журналиста. Со второй попытки нападающий выбил технику с рук, а потом еще и разбил телефон ногами.

Журналисты Мария Землянская, Максим Опанасенко и оператор Кирилл Шапарь проекта "Наші гроші", м. Киев

20 марта журналистов проекта «Наши деньги» задержали во время съемок на территории киевской местности Пуща-Водица люди, которые оказались сотрудниками охранной фирмы «Шторм», связанной с Виктором Медведчуком.

Владимир Роменский, телеканал» Дождь", Россия

31 марта у здания Центризбиркома в Киеве молодые люди не дали снять сюжет журналисту российского телеканала "Дождь" - один из агрессивно настроенных мужчин ругался и ударил журналиста.

Василий Хомюк, издание "Житомир.Life", м. Бензин

2 апреля представитель местного перевозчика ЧП "Шериф" напал на журналистов и дважды пытался выбить камеру из рук оператора.

Богдан Осинский, издание "Общественное следствие" и редактор сайта "Мегафон", г. Одесса

16 апреля журналиста избили на территории одного из одесских храмов " во время выполнения редакционного задания депутат одесского областного совета Роман Сеник, его брат и мать.