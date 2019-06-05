В мае зафиксировано 7 инцидентов физической агрессии в отношении медийщиков, один журналист месяц находится в коме, - НСЖУ

В мае зафиксировано 7 инцидентов физической агрессии в отношении медийщиков, один журналист месяц находится в

На фото - Вадим Комаров (второй справа) среди черкасских коллег в День памяти за погибшими журналистами, сентябрь 2016 года; автор фото - Олег Ганин

На фото - Вадим Комаров (второй справа) среди черкасских коллег в День памяти за погибшими журналистами, сентябрь 2016 года; автор фото - Олег Ганин

С начала года зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам. В мае сразу два нападения на сотрудников медиа случились в Одессе, а также по одному в Киеве, Черкассах, Днепре, Херсоне и на Волыни. Это данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Самым жестоким и резонансным нападением в мае стало избиение черкасского журналиста и блогера Вадима Комаров. Утром 4 мая прохожие увидели на улице в Черкассах жестоко избитого журналиста и вызвали "скорую". Уже месяц Вадим без сознания, находится в состоянии медицинской комы, врачи говорят, что "положительной динамики нет..." - треть головного мозга повреждена.

Коллеги Вадима Комарова отмечают, что нападение произошло из-за острых критических статей, которые готовил журналист. Одна из самых громких публикаций за последнее время – об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии. Среди других тем публикаций Комарова – хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста уже пытались застрелить.

Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов присоединились к Национальному союзу журналистов Украины, осуждая нападение, и призывают украинские власти гарантировать журналистам безопасную рабочую среду. Представитель ОБСЕ по делам СМИ Арлем Дезир осудил покушение на убийство журналиста-расследователя: "Эта целевая атака является особенно тревожной и не может оставаться безнаказанной. Расследование инициировано, и я призываю власть приложить максимум усилий для полного расследования преступления, чтобы виновные были привлечены к ответственности".

Жестокостью и дерзостью отмечается нападение на волынских журналистов из ТРК "Аверс", который случился 8 мая. Во время попытки взять комментарии на съемочную группу напали в развлекательном комплексе работники таможни во время празднования дня рождения своего коллеги. У Натальи Полищук и Марички Петручик нападавшие отобрали журналистские удостоверения и телефоны, на которые журналистки вели съемку. Один из нападавших, вырывая телефон из рук Марии Петручик, повредил девушке палец. Пострадали и оператор телеканала и водитель, которым нападавшие во время потасовки порвали одежду, у водителя отобрали водительское удостоверение и банковские карты. После инциденты сломан телефон Марии Петручик, а также камера телеканала.

- Однако нам удалось отснять нападение и спасти видео-запись: когда на оператора набросился один из таможенников, наш водитель успел прибежать на помощь и забрать камеру, которую запер в машине. И хотя техника сломана, однако запись сохранилась. Его, вместе со своими свидетельствами, мы предоставили правоохранителям. Следствие по этому делу продолжается, - рассказывает пострадавшая Мария Петручик.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что нападение на черкасского журналиста Вадима Комарова уже можно назвать одним из самых тяжелых за последние несколько лет.

"Мы обеспокоены отсутствием регулярных отчетов правоохранителей, которые бы нас уверяли о чрезвычайном внимании к покушению на убийство Вадима Комарова и искреннее желание наказать нападавших", - говорит Сергей Томиленко. - Высокий уровень физической агрессии и системная безнаказанность за атаки на медиа заставляют украинских журналистов находиться в атмосфере тревоги по собственной безопасности.

В то же время эксперты "Индекса физической безопасности журналистов" решили не включать в мониторинге два инцидента, случившихся в мае в Киеве. Так, 5 мая во время стрельбы в киевском пабе пострадал журналист канала "Настоящее время", которому злоумышленник прострелил ногу. Однако конфликт произошел на почве личной неприязни. 23 мая во время iForum охранники Владимира Зеленского силой оттеснили от него журналистов, пострадал корреспондент Liga.net. Однако сам журналист в комментарии НСЖУ отметил, что ситуация с "избиением" преувеличена и намерения обращаться к правоохранителям относительно препятствования профессиональной деятельности пострадавший Юрий Смирнов не имеет.

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" – это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс..." заключают совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

Справочно:

Инциденты с избиением журналистов в мае:

Елена Соломонова, корреспондент издания Odessa.online

2 мая на журналистку интернет-издания напали на Куликовом поле, где происходили массовые акции по случаю пятой годовщины трагедии 2014 года.

Вадим Комаров, журналист, блогер г. Черкассы

Утром 4 мая неизвестный напал на журналиста, в следствие избиения Вадим Комаров попал в больницу с черепно-мозговой травмой, более месяца журналист находится в коме.

Светлана Пидпала, журналист, блогер г. Одесса

7 мая в Летнем театре, где журналистка проводила съемку мероприятия, ее облили из ведра помоями. Пострадала техника.

Наталья Полищук, Маша Петручик, Вячеслав Морошко, телеканал "Аверс", Волынская обл.

8 мая на журналистов телеканала напали работники таможни: журналистов избили, отобрали журналистские удостоверения, уничтожили съемочную технику.

Всеволод Прокофьев, журналист "34 телеканала", г. Днепр

9 мая в Днепре во время митинга журналиста и оператора неизвестные облили краской.

Владимир Тимофийчук, корреспондент телеканала "1 + 1", м. Киев

15 мая после заседания Кабмина на Владимира обрушился главный специалист Секретариата Кабмина - чиновник устроил потасовку и хватал журналиста за одежду и руки, чем сорвал съемку.

Олег Батурин, журналист издания "Новый день", г. Херсон

16 мая после сессия районного совета в Каховке, депутат Херсонского облсовета перекрыл журналисту дорогу, хватал его за руки и угрожал покалечить.