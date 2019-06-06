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06 июня 2019, четверг, 07:00 1013
СМИ 2019-06-06T07:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня "четвертая власть" отмечает свой профессиональный праздник

Сегодня "четвертая власть" отмечает свой профессиональный праздник

Сегодня день Журналиста. Фото: Украинское фото.
Сегодня день Журналиста. Фото: Украинское фото.

25 лет назад, указом действующего президента Украины, Леонида Кравчука, был утвержден "профессиональный праздник работников средств массовой информации — День журналиста". 6 июня в качестве даты было выбрано также по важному поводу - Национальный союз журналистов Украины, подавляющим большинством голосов в Брюсселе, был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

С каждым годом престиж и одновременно опасность профессии медийщиков растет. Как сообщали Українські Новини ранее, только в мае этого года зафиксировано 7 нападений на журналистов, в то же время как с начала года пострадали 23 журналиста.

Всего за 2017 и 2018 годы было зафиксировано 175 физических атак на журналистов. При этом, должного внимания со стороны правоохранительных органов к преступлениям против работников СМИ нет - большинство из них остаются нераскрытыми и даже не попадают в суд.

Как сообщали Українські Новини ранее, по состоянию на март 2019 года, ни один человек по делу Шеремета не был арестован.

Более того, спустя 20 лет расследование по делу Гонгадзе так и не сдвинулось с мертвой точки.

Правозащитная организация Human Rights Watch также фиксирует тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.

"Журналисты - не враги, с которыми надо бороться, а эксперты, от которых можно услышать конструктивную критику, с которыми нужно вести диалог, чтобы изменить ситуацию к лучшему", - отметила Таня Купер, координатор организации.

Больше новостей о: Георгий Гонгадзе Human Rights Watch Расследование День журналиста Павел Шеремет Безнаказанность Убийства журналистов Таня Купер

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