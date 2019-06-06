Відео дня: Порошенко забув привітати журналістів на брифінгу, але повернувся, щоб виправитися

П'ятий президент України Петро Порошенко у четвер, 6 червня, провів брифінг щодо загроз впровадження російського сценарію врегулювання ситуації на Донбасі.

Наприкінці брифінгу екс-президент України забув привітати присутніх на ній журналістів з професійним святом, проте одразу повернувся, щоб виправити ситуацію і сказати теплі слова працівникам ЗМІ.

Екстрений брифінг Президента Петро Порошенко сьогодні відбувся в 14:00 біля офісу партії "Європейська Солідарність", що на вулиці Лаврській. Головними темами стали заяви Леоніда Кучми про зняття економічної блокади з окупованих територій Донбасу. А також ініціатива Кучми і Зеленського в питанні внесення змін в угоду про припинення вогню на Донбасі.

За часів президентства Порошенка ситуація зі свободою слова погіршилася.

В травні цього року зафіксовано 7 нападів на журналістів, в той же час як з початку року постраждали 23 журналіста.

Всього за 2017 і 2018 роки було зафіксовано 175 фізичних атак на журналістів.

А також за станом на березень 2019 року, жодна людина по справі Шеремета не був заарештована.

Більш того, через 20 років розслідування по справі Гонгадзе так і не зрушило з мертвої точки.

Правозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.

Також скоро буде три роки з дня підпалу "Інтера": винних так і не знайшли.

А ще в Україні погіршився рівень свобод за інформацією Freedom House.

І також головний редактор видання "Страна" Ігор Гужва отримав політичний притулок в Австрії.