П'ятий президент України Петро Порошенко у четвер, 6 червня, провів брифінг щодо загроз впровадження російського сценарію врегулювання ситуації на Донбасі.\r\nНаприкінці брифінгу екс-президент України забув привітати присутніх на ній журналістів з професійним святом, проте одразу повернувся, щоб виправити ситуацію і сказати теплі слова працівникам ЗМІ.\r\n\r\nЕкстрений брифінг Президента Петро Порошенко сьогодні відбувся в 14:00 біля офісу партії "Європейська Солідарність", що на вулиці Лаврській. Головними темами стали заяви Леоніда Кучми про зняття економічної блокади з окупованих територій Донбасу. А також ініціатива Кучми і Зеленського в питанні внесення змін в угоду про припинення вогню на Донбасі.\r\nЗа часів президентства Порошенка ситуація зі свободою слова погіршилася.\r\nВ травні цього року зафіксовано 7 нападів на журналістів, в той же час як з початку року постраждали 23 журналіста.\r\nВсього за 2017 і 2018 роки було зафіксовано 175 фізичних атак на журналістів.\r\nА також за станом на березень 2019 року, жодна людина по справі Шеремета не був заарештована.\r\nБільш того, через 20 років розслідування по справі Гонгадзе так і не зрушило з мертвої точки.\r\nПравозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.\r\nТакож скоро буде три роки з дня підпалу "Інтера": винних так і не знайшли.\r\nА ще в Україні погіршився рівень свобод за інформацією Freedom House.\r\nІ також головний редактор видання "Страна" Ігор Гужва отримав політичний притулок в Австрії.