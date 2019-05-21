В день 50-летия Георгия Гонгадзе НСЖУ требует найти и осудить заказчиков его убийства

"Установить и привлечь к ответственности заказчиков жестокого убийства основателя и первого главного редактора "Украинской правды" обещали все главы государства и руководители МВД и Генпрокуратуры. Но до сих пор этого не сделано". Об этом говорится в материале, размещенном на портал НСЖУ.\r\nНациональный союз журналистов Украины с первых дней исчезновения Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года требовал от правоохранителей особого внимания к розыску оппозиционного журналиста, а после подтверждения факта его смерти - справедливого расследования.\r\nУже в октябре 2000 НСЖУ добился назначения специальных парламентских слушаний по вопросам свободы слова. Эти слушания в январе 2001 года начинались именно с фразы Георгия - "Мне грустно", которую цитировал председатель творческого союза Игорь Лубченко. Он отметил, что свободы слова в стране нет, а атаки на прессу и убийства журналистов и нерасследованность преступлений является на деле "объявлением войны всей прессе".\r\nЧерез год после исчезновения Гонгадзе на здании НСЖУ была открыта мемориальная доска памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.\r\nВ этот день Национальный союз журналистов Украины повторяет свой призыв к руководителям правоохранительных ведомств, к власти, к политикам: сделайте профессию журналиста в Украине более безопасной! Остановите безнаказанность! Публично отчитается о расследовании резонансных преступлений против журналистов!\r\nС нашей позицией солидарны и партнеры - Международная и Европейская федерации журналистов.\r\n"Прошло 18 лет, а в Украине до сих пор задают вопросы по убийству Георгия Гонгадзе. Мы отказываемся забывать и отпускать это дело, оно для нас важное", - отмечает помощник генерального секретаря Международной федерации журналистов Оливер Мани-Керл.