В день 50-летия Георгия Гонгадзе НСЖУ требует найти и осудить заказчиков его убийства

"Установить и привлечь к ответственности заказчиков жестокого убийства основателя и первого главного редактора "Украинской правды" обещали все главы государства и руководители МВД и Генпрокуратуры. Но до сих пор этого не сделано". Об этом говорится в материале, размещенном на портал НСЖУ.

Национальный союз журналистов Украины с первых дней исчезновения Георгия Гонгадзе в сентябре 2000 года требовал от правоохранителей особого внимания к розыску оппозиционного журналиста, а после подтверждения факта его смерти - справедливого расследования.

Уже в октябре 2000 НСЖУ добился назначения специальных парламентских слушаний по вопросам свободы слова. Эти слушания в январе 2001 года начинались именно с фразы Георгия - "Мне грустно", которую цитировал председатель творческого союза Игорь Лубченко. Он отметил, что свободы слова в стране нет, а атаки на прессу и убийства журналистов и нерасследованность преступлений является на деле "объявлением войны всей прессе".

Через год после исчезновения Гонгадзе на здании НСЖУ была открыта мемориальная доска памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

В этот день Национальный союз журналистов Украины повторяет свой призыв к руководителям правоохранительных ведомств, к власти, к политикам: сделайте профессию журналиста в Украине более безопасной! Остановите безнаказанность! Публично отчитается о расследовании резонансных преступлений против журналистов!

С нашей позицией солидарны и партнеры - Международная и Европейская федерации журналистов.

"Прошло 18 лет, а в Украине до сих пор задают вопросы по убийству Георгия Гонгадзе. Мы отказываемся забывать и отпускать это дело, оно для нас важное", - отмечает помощник генерального секретаря Международной федерации журналистов Оливер Мани-Керл.