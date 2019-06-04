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04 июня 2019, вторник, 16:11 232 Карта
Жизнь 2019-06-04T16:18:07+03:00
Українські Новини
На Киев надвигается мощная гроза с опасным порывистым ветром, - синоптик

На Киев надвигается мощная гроза с опасным порывистым ветром, - синоптик

Гроза в Киеве. Фото: From-ua
Гроза в Киеве. Фото: From-ua

В то время, как начало лета сопровождается ливнями, грозами и шквалами, на данный момент на Киев надвигается мощная грозы и порывистый ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Киевляне! Вот-вот гроза, порывистый ветер. Выгляньте в окно, нормально ли запарковали автомобиль. Зонты кто брал, не зря. Белье снимите!", - предупредила синоптик.

Также Диденко посоветовала не пережидать ливень под большими старыми деревьями и прикрыть балконы.

Как сообщали Українські Новини, появился прогноз погоды в Украине на среду, украинцев ждут грозы со шквалами и жара.

Также спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках Прикарпатья. Также ранее украинцев предупредили о резком ухудшении погоды.

Тем временем весна в Киеве вошла в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений, а на Закарпатье затоплены дома, села и теплицы с урожаем. Также на Закарпатье паводок обрушил мост в высокогорном селе.

Кроме того, в Украину идет антициклон с пожарами, градом и шквалами: синоптик дала прогноз на начало лета.

Больше новостей о: Погода Прогноз погоды погода в Киеве

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