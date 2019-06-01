Еще одно стекло треснуло на скандальном мосту в Киеве после того, как люди прошли на его аварийную часть

В Киеве на недавно открытом велосипедно-пешеходном мосту треснуло еще одно стекло. Несмотря на то, что смотровую площадку временно оградили специальным забором и расследуют трещины, туда все равно заходят люди и беспрепятственно там гуляют, сообщает "Информатор".

Одна из секций стеклянного пола повредилась в пятницу, 31 мая, около 22:40.

Обзорную площадку, на время ремонта стеклянного пола, оградили специальным забором. Однако жители и гости Киева отодвинули одну из секций ограждения, чтобы беспрепятственно попасть на закрытую часть моста. Люди ходили по покрытому трещинами стеклу и делали фото. Сама же разбитая секция из-за сильных повреждений напрочь потеряла прозрачность.

Стеклянный мост. Фото: "Информатор"

Как сообщали Українські Новини, в Киеве открылся скандальный мост из пластика за почти полмиллиарда, на нем в тот же день треснуло стекло.

После еще одно стекло пошло трещинами на скандальном мосту в Киеве.

Кличко заявил, что основное стекло на пешеходном мосту не пострадало, треснула защитная оболочка. Также Кличко убежден, что стеклянный пол на пешеходном мосту лопнул из-за диверсии.

Тем временем земля под "мостом Кличко" уже в аренде под стройку отеля и развлекательного центра.