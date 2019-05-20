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20 мая 2019, понедельник, 06:00 11 Инфографика
Общество 2019-05-20T06:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня Киев масштабно ограничил движение из-за инаугурации Зеленского: список перекрытых улиц

Сегодня Киев масштабно ограничил движение из-за инаугурации Зеленского: список перекрытых улиц

Движение авто на дороге.
Движение авто на дороге.

Сегодня, 20 мая, в день инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского, в Киеве планируется масштабное перекрытие движения в связи с торжественными мероприятиями и приездом иностранных делегаций.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киева, передают Українські Новини.

Всего движение ограничат на 19 улицах, проспектах, площадях, шоссе.

20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий будут перекрыты:

  • проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;
  • Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;
  • Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;
  • Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;
  • аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
  • улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро "Арсенальная";
  • улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи
  • Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;
  • улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
  • улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
  • улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
  • улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
  • улица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;
  • улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
  • Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
  • улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Филиппа Орлика;
  • улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
  • улица Филиппа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
  • улица Академика Богомольца от улицы Филиппа Орлика до улицы Филиппа Орлика.

Также дополнительно предусмотрены временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая и до окончания мероприятий.

Cхемы перекрытия дорог.Cхемы перекрытия дорог.

Кроме того, в связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги украинскому народу Зеленским службы Киева с 6:00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.

Схема перекрытия дорог. Фото: сайт КиеваСхема перекрытия дорог. Фото: сайт Киева

Как сообщали Українські Новини, силовики перейдут на усиленный режим в понедельник из-за инаугурации Зеленского.

Также команда Зеленского обнародовала программу мероприятий на инаугурацию.

Кроме того, на инаугурации Зеленского Британию представит министр по делам ООН. Также пять президентов европейских стран и министр энергетики США Перри примут участие в инаугурации. Японию на инаугурации Зеленского представит спецпосланник премьера Тояма. Второе должностное лицо Чехии также посетит инаугурацию Зеленского.

Ранее Разумков заявил, что Зеленский хотел провести инаугурацию в воскресенье, 19 мая, для избежания транспортного коллапса в Киеве в будни.

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