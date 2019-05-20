Сегодня Киев масштабно ограничил движение из-за инаугурации Зеленского: список перекрытых улиц

Сегодня, 20 мая, в день инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского, в Киеве планируется масштабное перекрытие движения в связи с торжественными мероприятиями и приездом иностранных делегаций.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Киева, передают Українські Новини.\r\nВсего движение ограничат на 19 улицах, проспектах, площадях, шоссе.\r\n20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий будут перекрыты:\r\n\r\nпроспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;\r\nНадднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;\r\nНабережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;\r\nДнепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;\r\nаллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;\r\nулица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро "Арсенальная";\r\nулица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи\r\nПарковая дорога от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;\r\nулица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;\r\nулица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;\r\nулица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;\r\nулица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;\r\nулица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;\r\nулица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;\r\nКрепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;\r\nулица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Филиппа Орлика;\r\nулица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;\r\nулица Филиппа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;\r\nулица Академика Богомольца от улицы Филиппа Орлика до улицы Филиппа Орлика.\r\n\r\n\r\nТакже дополнительно предусмотрены временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая и до окончания мероприятий.\r\nCхемы перекрытия дорог.\r\n\r\nКроме того, в связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги украинскому народу Зеленским службы Киева с 6:00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.\r\nСхема перекрытия дорог. Фото: сайт Киева\r\nКак сообщали Українські Новини, силовики перейдут на усиленный режим в понедельник из-за инаугурации Зеленского.\r\nТакже команда Зеленского обнародовала программу мероприятий на инаугурацию.\r\nКроме того, на инаугурации Зеленского Британию представит министр по делам ООН. Также пять президентов европейских стран и министр энергетики США Перри примут участие в инаугурации. Японию на инаугурации Зеленского представит спецпосланник премьера Тояма. Второе должностное лицо Чехии также посетит инаугурацию Зеленского.\r\nРанее Разумков заявил, что Зеленский хотел провести инаугурацию в воскресенье, 19 мая, для избежания транспортного коллапса в Киеве в будни.\r\n