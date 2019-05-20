Сегодня Киев масштабно ограничил движение из-за инаугурации Зеленского: список перекрытых улиц

Об этом говорится в сообщении на сайте Киева, передают Українські Новини.

Всего движение ограничат на 19 улицах, проспектах, площадях, шоссе.

20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий будут перекрыты:

Также дополнительно предусмотрены временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая и до окончания мероприятий.

Cхемы перекрытия дорог.

Кроме того, в связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги украинскому народу Зеленским службы Киева с 6:00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.

Схема перекрытия дорог. Фото: сайт Киева

Как сообщали Українські Новини, силовики перейдут на усиленный режим в понедельник из-за инаугурации Зеленского.

Также команда Зеленского обнародовала программу мероприятий на инаугурацию.

Кроме того, на инаугурации Зеленского Британию представит министр по делам ООН. Также пять президентов европейских стран и министр энергетики США Перри примут участие в инаугурации. Японию на инаугурации Зеленского представит спецпосланник премьера Тояма. Второе должностное лицо Чехии также посетит инаугурацию Зеленского.

Ранее Разумков заявил, что Зеленский хотел провести инаугурацию в воскресенье, 19 мая, для избежания транспортного коллапса в Киеве в будни.