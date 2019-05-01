МИД назвал упрощение получения гражданства РФ некоторым украинцам "циничной паспортной агрессией"

Министерство иностранных дел решительно осуждает очередной шаг Российской Федерации по расширению категорий граждан Украины, которым может быть предоставлено российское гражданство в упрощенном порядке.\r\nОб этом говорится в сообщении МИДа, передают Українські Новини.\r\n"Это является еще одним фактом грубого нарушения со стороны Российской Федерации норм международного права и государственного суверенитета Украины", - говорится в нем.\r\nУказ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 №187, как и все предыдущие и возможные будущие нормативно-правовые акты РФ, направленные на оказание гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не признаваться украинской стороной.\r\n"Особенно циничным является задекларированная цель принятых российской стороной решений - "защита прав и свобод человека и гражданина", поскольку права и свободы граждан Украины начали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии и оккупации Российской Федерацией части суверенной территории Украины - Автономной Республики Крым и Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - подчеркивают в министерстве.\r\nМИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.\r\nУкраина оставляет за собой право на принятие эффективных мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов украинских граждан в соответствии с международным правом и законодательством Украины.\r\nУкраинская сторона продолжит активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на РФ.\r\nЗарубежным дипломатическим учреждениям Украины поручено безотлагательно информировать иностранные столицы о "паспортной агрессии" Российской Федерации.\r\nКак сообщали Українські Новини, в России начали работу центры выдачи паспортов жителям ОРДЛО. Украина призвала мир усилить санкции против РФ за выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.\r\nСовет безопасности Организации Объединенных Наций 25 апреля провел заседание, касающееся решения России об упрощении выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.\r\nПять стран Европейского Союза в Совбезе ООН (Бельгия, Франция, Германия, Польша и Великобритания), к которым присоединились бывшие члены Совбеза (Италия, Нидерланды и Швеция), ожидают, что Россия воздержится от действий, угрожающих "минским договоренностям".\r\nВ свою очередь Россия на заседании заявила, что не считает упрощение выдачи паспортов РФ для жителей оккупированного Донбасса нарушением "минских договоренностей".\r\n24 апреля Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.