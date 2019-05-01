МИД назвал упрощение получения гражданства РФ некоторым украинцам "циничной паспортной агрессией"

Министерство иностранных дел решительно осуждает очередной шаг Российской Федерации по расширению категорий граждан Украины, которым может быть предоставлено российское гражданство в упрощенном порядке.

Об этом говорится в сообщении МИДа, передают Українські Новини.

"Это является еще одним фактом грубого нарушения со стороны Российской Федерации норм международного права и государственного суверенитета Украины", - говорится в нем.

Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 №187, как и все предыдущие и возможные будущие нормативно-правовые акты РФ, направленные на оказание гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не признаваться украинской стороной.

"Особенно циничным является задекларированная цель принятых российской стороной решений - "защита прав и свобод человека и гражданина", поскольку права и свободы граждан Украины начали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии и оккупации Российской Федерацией части суверенной территории Украины - Автономной Республики Крым и Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - подчеркивают в министерстве.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.

Украина оставляет за собой право на принятие эффективных мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов украинских граждан в соответствии с международным правом и законодательством Украины.

Украинская сторона продолжит активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на РФ.

Зарубежным дипломатическим учреждениям Украины поручено безотлагательно информировать иностранные столицы о "паспортной агрессии" Российской Федерации.

Как сообщали Українські Новини, в России начали работу центры выдачи паспортов жителям ОРДЛО. Украина призвала мир усилить санкции против РФ за выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций 25 апреля провел заседание, касающееся решения России об упрощении выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.

Пять стран Европейского Союза в Совбезе ООН (Бельгия, Франция, Германия, Польша и Великобритания), к которым присоединились бывшие члены Совбеза (Италия, Нидерланды и Швеция), ожидают, что Россия воздержится от действий, угрожающих "минским договоренностям".

В свою очередь Россия на заседании заявила, что не считает упрощение выдачи паспортов РФ для жителей оккупированного Донбасса нарушением "минских договоренностей".

24 апреля Президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.