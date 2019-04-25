ЦИК ответил Зеленскому на обвинения в затягивании результатов выборов для сохранения Рады

Центральная избирательная комиссия считает, что обвинения Владимира Зеленского в затягивании объявления результатов выборов Президента для невозможности роспуска Верховной Рады являются беспочвенными и возражает, что, наоборот, работает в беспрецедентно быстром режиме.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя ЦИКа Евгений Радченко.

"Это беспочвенные заявления. ЦИК бьет все рекорды скорости и принимает документы окружных избирательных комиссий и участковых комиссий заграничного округа в беспрецедентно быстром режиме, со скоростью, достойной уважения. Мы только вчера за один день приняли более 100 комиссий. Где же тут затягивание? Кроме того, ЦИК сделал выводы с голосования в первом туре, и если тогда было более 40 уточнений протоколов, то сейчас мы делаем все, чтобы их было меньше. Так, по состоянию на вечер четверга, у нас только одна комиссия пошла на уточнение. Возможно, будут еще, но эта возможность невелика", - сказал он.

По словам, Радченко, Центризбиркому осталось получить только протоколы 3 из 199 окружных избирательных комиссий и чуть более 40 из 101 участковой комиссии заграничного округа.

"Мы делаем все, чтобы во-первых быстро, а во-вторых точно установить результаты, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в достоверности, точности, честности. По состоянию на вечер 25 апреля ЦИКу осталось принять протоколы только от трех окружных избирательных комиссий, один из которых - уточненный, и немного более сорока от участковых избирательных комиссий заграничного округа. Это не такое большое количество, которое могло бы свидетельствовать о затягивании", - сказал он.

Зампредседателя комиссии не стал прогнозировать дату официального объявления результатов выборов, но подчеркнул, что ЦИК выполнит требования законодательства и в десятидневный срок установит их.

По закону комиссия обязана установить результаты выборов до 1 мая включительно.

При этом в первом туре комиссия объявила итоги на три дня раньше предельного срока.

В четверг Зеленский записал видеообращение, в котором обвинил ЦИК в затягивании официального объявления результатов выборов якобы с целью, чтобы инаугурация была назначена на дату, когда по закону уже не можно будет распустить Верховную Раду.

Согласно законодательству инаугурация должна состояться не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

Соответственно, если ЦИК установит результаты в последний разрешенный день, 1 мая, то инаугурация доложна быть назначена максимум на 31 мая.

При этом согласно Конституции, Рада не может быть распущена в последние 6 месяцев срока ее полномочий, а очередные парламентские выборы должны пройти 27 октября.

Зеленский считает несправедливым, что если инаугурация будет назначена после 27 мая, то у него не будет возможности думать о роспуске парламента.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в СМИ распространилась информация о том, что Банковая для срыва инаугурации Зеленского хочет отправить в отставку главу Конституционного суда. Позже Конституционный суд отреагировал на слухи о возможном срыве инаугурации Зеленского.

Верховная Рада после выборов захотела ограничить полномочия Президента Зеленского. При этом парламент пообещал, что дату инаугурации Зеленского с ним согласует.