Рада согласует с Зеленским дату инаугурации

Верховная Рада намерена согласовать с кандидатом в Президенты Владимиром Зеленским дату инаугурации.

Об этом председатель Рады Андрей Парубий сообщил, отвечая на вопросы журналистов, передают Українські Новини.

"Верховная Рада на своих пленарных заседаниях будет определять, согласовывая и консультируясь с новоизбранным Президентом, какая будет дата инаугурации. Все будет в рамках действующего закона", - сказал он.

Спикер отметил, что Рада примет постановление о дате инаугурации после подсчета голосов и опубликования результатов выборов.

Как сообщали Українські Новини, команда Зеленского выдвинула восемь требований к Порошенко до инаугурации Президента.

Ране глава Конституционного суда заявил, что не приведет к присяге Президента в случае фальсификации выборов.