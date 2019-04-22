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22 апреля 2019, понедельник, 17:34 74
Верховная Рада и партии 2019-04-22T17:34:53+03:00
Українські Новини
Рада согласует с Зеленским дату инаугурации

Рада согласует с Зеленским дату инаугурации

Верховная Рада намерена согласовать с кандидатом в Президенты Владимиром Зеленским дату инаугурации.

Об этом председатель Рады Андрей Парубий сообщил, отвечая на вопросы журналистов, передают Українські Новини.

"Верховная Рада на своих пленарных заседаниях будет определять, согласовывая и консультируясь с новоизбранным Президентом, какая будет дата инаугурации. Все будет в рамках действующего закона", - сказал он.

Спикер отметил, что Рада примет постановление о дате инаугурации после подсчета голосов и опубликования результатов выборов.

Как сообщали Українські Новини, команда Зеленского выдвинула восемь требований к Порошенко до инаугурации Президента.

Ране глава Конституционного суда заявил, что не приведет к присяге Президента в случае фальсификации выборов.

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