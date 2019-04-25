В КС рассказали, возможен ли срыв инаугурации Зеленского

Конституционный Суд отрицает возможность срыва инаугурации Президента.\r\nОб этом говорится в заявлении суда, передают Українськi Новини.\r\n"В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях массово распространяется информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного Президента путем досрочно увольнения Шевчука С.В. с должности Главы Конституционного Суда Украины. Эта информация полностью не соответствует действительности и является целенаправленной инсинуацией, цель которой дискредитировать Конституционный Суд Украины и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране", - сказано в нем.\r\nКС подчеркивает, что глава суда безусловно исполнит свои обязанности и приведет к присяге новоизбранного Президента.\r\nКС считает невозможным сорвать эту процедуру.\r\nРанее ряд СМИ распространили информацию о якобы подготовке Администрацией действующего Президента Петра Порошенко процедуры срыва инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского путем отставки председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука.\r\nСогласно действующему законодательству, именно глава КС приводит к присяге Президента во время инаугурации.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в СМИ появилась информация, что Банковая хочет отправить в отставку главу КС для срыва инаугурации Зеленского.\r\nРанее глава Конституционного суда заявил, что не приведет к присяге Президента в случае фальсификации выборов.