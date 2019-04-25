В КС рассказали, возможен ли срыв инаугурации Зеленского

Конституционный Суд отрицает возможность срыва инаугурации Президента.

Об этом говорится в заявлении суда, передают Українськi Новини.

"В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях массово распространяется информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного Президента путем досрочно увольнения Шевчука С.В. с должности Главы Конституционного Суда Украины. Эта информация полностью не соответствует действительности и является целенаправленной инсинуацией, цель которой дискредитировать Конституционный Суд Украины и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране", - сказано в нем.

КС подчеркивает, что глава суда безусловно исполнит свои обязанности и приведет к присяге новоизбранного Президента.

КС считает невозможным сорвать эту процедуру.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о якобы подготовке Администрацией действующего Президента Петра Порошенко процедуры срыва инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского путем отставки председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука.

Согласно действующему законодательству, именно глава КС приводит к присяге Президента во время инаугурации.

Как сообщали Українськi Новини, в СМИ появилась информация, что Банковая хочет отправить в отставку главу КС для срыва инаугурации Зеленского.

Ранее глава Конституционного суда заявил, что не приведет к присяге Президента в случае фальсификации выборов.