ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует объявить результаты второго тура выборов Президента 30 апреля, когда завершится отведенный законом срок для обжалования протоколов окружных избирательных комиссий (ОИК).

Об этом Українським Новинам сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая.

В пятницу ЦИК завершил прием оригинальных бумажных протоколов окружных комиссий об итогах голосования граждан на участках, составил протокол и объявил итоги выборов в заграничном избирательном округе и закрыл беспрерывное заседание, длившееся с 22 апреля.

Следующим этапом должно стать составление протокола ЦИКа о результатах выборов Президента.

По словам Бернацкой, подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля.

На уточняющий вопрос агентства, с чем связано четырехдневное промедление секретарь ЦИКа пояснила, что необходимо изучить поступившие в последние дни протоколы окружных комиссий, а также дождаться истечения законного срока для их обжалования.

"Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председатель комиссиии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты", - пояснила она.

Если они будут объявлены 30 апреля, то инаугурация избранного Президента должна будет состояться не позднее 30 мая.

Ранее агентство в предыдущей редакции текста данной новости распространило ошибочную информацию, что ЦИК огласит результаты выборов на 1 день позже предусмотренного законом срока.

Это произошло из-за ошибочного применения к данному процессу ст. 84 закона "О виборах Президента", где говорится, что ЦИК должен установить результаты выборов на протяжении 10 дней, но не позднее чем на третий день с дня получения всех протоколо окружкомов.

Но эта статья ругулирует подведение результатов 1 тура выборов Президента.

Сроки установления результатов 2 тура выборов Президента определяет ст. 85 закона о выборах Президента, где говорится, что ЦИК устанавливает и оглашает результаты голосования не позднее, чем на 10 день с дня голосования в 2 туре выборов.

Таким образом, ЦИК укладывается в предусмотренные законодательством сроки.

Українські Новини уже исправили текст новости и приносят читателям извинения за допущенную ранее ошибку.

Напомним, Центральная избирательная комиссия считает, что обвинения Владимира Зеленского в затягивании объявления результатов выборов Президента для невозможности роспуска Верховной Рады являются беспочвенными и возражает, что, наоборот, работает в беспрецедентно быстром режиме.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Банковая для срыва инаугурации Зеленского хочет отправить в отставку главу Конституционного суда. Позже Конституционный суд отреагировал на слухи о возможном срыве инаугурации Зеленского.

Верховная Рада после выборов захотела ограничить полномочия Президента Зеленского. При этом парламент пообещал, что дату инаугурации Зеленского с ним согласует.