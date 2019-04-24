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24 апреля 2019, среда, 17:29 534
Судебная власть 2019-04-24T17:30:03+03:00
Українські Новини
Банковая хочет отправить в отставку главу КС для срыва инаугурации Зеленского, - СМИ

Банковая хочет отправить в отставку главу КС для срыва инаугурации Зеленского, - СМИ

Владимир Зеленский. Фото: Слуга Народа
Владимир Зеленский. Фото: Слуга Народа

Команда действующего Президента Петра Порошенко пытается отсрочить инаугурацию Владимира Зеленского, который одержал победу во втором туре выборов Президента. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в судейских кругах.

Так, сообщается, что в АП пытаются провести через Конституционный суд решение об отставке его главы Станислава Шевчука.

Согласно закону, полномочия у новоизбранного Президента во время инаугурации принимать должен действующий глава Конституционного суда. А если главы КС не будет на момент церемонии, возникнет коллизия и вступление в должность главы государства может быть сорвано на неопределенный срок (пока не изберут нового главу).

Отмечается, что организовать голосование хотят уже завтра – 25 апреля.

При этом, так как в законе о Конституционном суде отсутствует возможность отставки его главы (кроме варианта, когда он сам написал заявление), то отстранение Шевчука планируют провести через лишение его должности судьи (согласно статьи 21 Закона о КС). Для этого Постоянная комиссия КС по вопросам регламента и этики должна сделать вывод о совершении Шевчуком дисциплинарного нарушения, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями. 

Проект такого решения уже подготовлен. Причем, как сообщают источники, одним из пунктов там значится заявления Шевчука в его недавнем интервью.

Там он, напомним, сказал, что не приведет к присяге президента победителя, если выборы будут сфальсифицированы. Также он рассказал о давлении со стороны президента Порошенко.

Для принятия решения по отстранению Шевчука Банковой нужно найти 12 голосов судей КС.

Сейчас в наличие есть всего 6 "твердых" голосов:

  1. Николай Мельник
  2. Сергей Сас (считается близким к Юлии Тимошенко)
  3. Игорь Слиденко
  4. Владимир Мойсик
  5. Александр Литвинов (ему Петром Порошенко обещано председательство КС)
  6. Александр Тупицкий.

Еще четверо судей колеблются и с ними АП ведет работу:

  1. Наталья Шаптала
  2. Михаил Гультай
  3. Михаил Запорожец
  4. Александр Касминин.

Итого - 10 человек. Сейчас ведутся активные поиски еще двоих.

Отмечается, что всего в КС 18 человек - по шесть от Президента, Верховной Рады и съезда судей Украины.

Как сообщали Українські Новини, глава Конституционного суда заявил, что не приведет к присяге Президента в случае фальсификации выборов.

Тем временем, Верховная Рада хочет ограничить полномочия президента Зеленского.

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