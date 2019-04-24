Банковая хочет отправить в отставку главу КС для срыва инаугурации Зеленского, - СМИ

Команда действующего Президента Петра Порошенко пытается отсрочить инаугурацию Владимира Зеленского, который одержал победу во втором туре выборов Президента. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в судейских кругах.\r\nТак, сообщается, что в АП пытаются провести через Конституционный суд решение об отставке его главы Станислава Шевчука.\r\nСогласно закону, полномочия у новоизбранного Президента во время инаугурации принимать должен действующий глава Конституционного суда. А если главы КС не будет на момент церемонии, возникнет коллизия и вступление в должность главы государства может быть сорвано на неопределенный срок (пока не изберут нового главу).\r\nОтмечается, что организовать голосование хотят уже завтра – 25 апреля.\r\nПри этом, так как в законе о Конституционном суде отсутствует возможность отставки его главы (кроме варианта, когда он сам написал заявление), то отстранение Шевчука планируют провести через лишение его должности судьи (согласно статьи 21 Закона о КС). Для этого Постоянная комиссия КС по вопросам регламента и этики должна сделать вывод о совершении Шевчуком дисциплинарного нарушения, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями. \r\nПроект такого решения уже подготовлен. Причем, как сообщают источники, одним из пунктов там значится заявления Шевчука в его недавнем интервью.\r\nТам он, напомним, сказал, что не приведет к присяге президента победителя, если выборы будут сфальсифицированы. Также он рассказал о давлении со стороны президента Порошенко.\r\nДля принятия решения по отстранению Шевчука Банковой нужно найти 12 голосов судей КС.\r\nСейчас в наличие есть всего 6 "твердых" голосов:\r\n\r\nНиколай Мельник\r\nСергей Сас (считается близким к Юлии Тимошенко)\r\nИгорь Слиденко\r\nВладимир Мойсик\r\nАлександр Литвинов (ему Петром Порошенко обещано председательство КС)\r\nАлександр Тупицкий.\r\n\r\nЕще четверо судей колеблются и с ними АП ведет работу:\r\n\r\nНаталья Шаптала\r\nМихаил Гультай\r\nМихаил Запорожец\r\nАлександр Касминин.\r\n\r\nИтого - 10 человек. Сейчас ведутся активные поиски еще двоих.\r\nОтмечается, что всего в КС 18 человек - по шесть от Президента, Верховной Рады и съезда судей Украины.\r\nКак сообщали Українські Новини, глава Конституционного суда заявил, что не приведет к присяге Президента в случае фальсификации выборов.\r\nТем временем, Верховная Рада хочет ограничить полномочия президента Зеленского.