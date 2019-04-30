Зеленський - Президент: ЦВК оголосила результати виборів

Центральна виборча комісія оприлюднила результати чергових виборів Президента 31 березня, визнавши обраним керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.\r\nРезультати виборів були оголошені на засіданні ЦВК у вівторок, передають Українські Новини.\r\n"Обраним Президентом України, є кандидат на пост Президента України Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, художній керівник ТОВ "Квартал 95", безпартійний, суб'єкт висування - політична партія "Слуга народу", - сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук після підписання протоколу.\r\nЗеленський переміг у другому турі виборів 21 квітня, в який вийшов з чинним Президентом Петром Порошенком.\r\nЗа Зеленського проголосувало 73,22% (13,5 млн) виборців, тоді як за Порошенка - 24,45% (4,5 млн).\r\nЯвка виборців у другому турі склала 62,09% по Україні і 61,37% всього (з урахуванням закордонного округу).\r\n2,31% бюлетенів були визнані недійсними.\r\nЗеленський переміг у всіх регіонах, крім Львівської області та закордонного округу.\r\nПри цьому тільки в двох регіонах (Івано-Франківській та Тернопільській областях) він набрав менше 60% голосів, у той час як у семи регіонах отримав понад 85% (Миколаївська, Запорізька, Харківська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська і Луганська області).\r\nОфіційно результати виборів будуть вважатися оголошеними, коли будуть опубліковані в офіційних парламентській та урядовій газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".\r\nІнавгурація Зеленського мусить відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.\r\nЗеленський офіційно приступить до виконання обов'язків Президента, коли на урочистому засіданні Верховної Ради прийме присягу українському народу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 квітня Зеленський звинуватив ЦВК у затягування з оголошенням результатів виборів для неможливості розпуску парламенту. ЦВК відповіла Зеленському на звинувачення в затягуванні результатів виборів для збереження Ради і пояснила з чим пов'язане зволікання з оголошенням підсумків президентських виборів.\r\nРаніше в ЗМІ поширилася інформація про те, що Банкова для зриву інавгурації Зеленського хоче відправити у відставку главу Конституційного суду. Пізніше Конституційний суд відреагував на чутки про можливий зрив інавгурації Зеленського.\r\nВерховна Рада після виборів захотіла обмежити повноваження Президента Зеленського. При цьому парламент пообіцяв, що дату інавгурації Зеленського з ним погодить.