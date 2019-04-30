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30 квітня 2019, вівторок, 13:49 202
Вибори 2019-05-01T00:15:05+03:00
Українські Новини
Зеленський - Президент: ЦВК оголосила результати виборів

Зеленський - Президент: ЦВК оголосила результати виборів

Зеленський і Порошенко. Вибори Президента-2019. Колаж
Зеленський і Порошенко. Вибори Президента-2019. Колаж

Центральна виборча комісія оприлюднила результати чергових виборів Президента 31 березня, визнавши обраним керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

Результати виборів були оголошені на засіданні ЦВК у вівторок, передають Українські Новини.

"Обраним Президентом України, є кандидат на пост Президента України Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, освіта вища, проживає в місті Києві, художній керівник ТОВ "Квартал 95", безпартійний, суб'єкт висування - політична партія "Слуга народу", - сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук після підписання протоколу.

Зеленський переміг у другому турі виборів 21 квітня, в який вийшов з чинним Президентом Петром Порошенком.

За Зеленського проголосувало 73,22% (13,5 млн) виборців, тоді як за Порошенка - 24,45% (4,5 млн).

Явка виборців у другому турі склала 62,09% по Україні і 61,37% всього (з урахуванням закордонного округу).

2,31% бюлетенів були визнані недійсними.

Зеленський переміг у всіх регіонах, крім Львівської області та закордонного округу.

При цьому тільки в двох регіонах (Івано-Франківській та Тернопільській областях) він набрав менше 60% голосів, у той час як у семи регіонах отримав понад 85% (Миколаївська, Запорізька, Харківська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська і Луганська області).

Офіційно результати виборів будуть вважатися оголошеними, коли будуть опубліковані в офіційних парламентській та урядовій газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Інавгурація Зеленського мусить відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.

Зеленський офіційно приступить до виконання обов'язків Президента, коли на урочистому засіданні Верховної Ради прийме присягу українському народу.

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Зеленський звинуватив ЦВК у затягування з оголошенням результатів виборів для неможливості розпуску парламенту. ЦВК відповіла Зеленському на звинувачення в затягуванні результатів виборів для збереження Ради і пояснила з чим пов'язане зволікання з оголошенням підсумків президентських виборів.

Раніше в ЗМІ поширилася інформація про те, що Банкова для зриву інавгурації Зеленського хоче відправити у відставку главу Конституційного суду. Пізніше Конституційний суд відреагував на чутки про можливий зрив інавгурації Зеленського.

Верховна Рада після виборів захотіла обмежити повноваження Президента Зеленського. При цьому парламент пообіцяв, що дату інавгурації Зеленського з ним погодить.

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