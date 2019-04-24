Верховная Рада хочет ограничить полномочия президента Зеленского

Верховная Рада собирается ограничить полномочия президента Зеленского. Об этом сообщил народный депутат из группы "Відродження" Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.

"Верховная Рада готовится существенно органичить полномочия Президента. Новоизбранный Президент может превратится в формальную фигуру, запутанную сложной сетью правительственной бюрократии. Не буду вдаватся в подробности, их можно увидеть на моем сайте. Скажу лишь, что большинство предложений заговорщиков неконституционные. Как например, ограничить право президента назначать Министра обороны, Министра иностранных дел, а также Главу Службы безопасности и Секретаря РНБО. И еще одно. Перспектив принятия этого законопроекта не вижу и даже если удастся протащить это через первое чтение планирую подать такое количество конституционных поправок, что будем рассматривать до сложения присяги следующим созывом парламента", - сообщил депутат.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский представил кандидатов на ключевые посты в Украине.

При этом Руслан Рябошапка будет отвечать за правоохранительную политику в команде Зеленского.

За сферу безопасности и обороны в случае победы Зеленского будет отвечать Апаршин.

Доктор Комаровский вошел в команду "Зе" как эксперт по медицине.