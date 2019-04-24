подписаться на рассылку
26.65 26.95
29.75 30.35
˟
ONLINE
Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

Круглый стол: "Штабная кухня: как сработали команды обоих кандидатов во втором туре?"

24 апреля 2019, среда, 11:15 2068
Верховная Рада и партии 2019-04-24T11:15:59+03:00
Українські Новини
Верховная Рада хочет ограничить полномочия президента Зеленского

Верховная Рада хочет ограничить полномочия президента Зеленского

Верховная Рада собирается ограничить полномочия президента Зеленского. Об этом сообщил народный депутат из группы "Відродження" Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.

"Верховная Рада готовится существенно органичить полномочия Президента. Новоизбранный Президент может превратится в формальную фигуру, запутанную сложной сетью правительственной бюрократии. Не буду вдаватся в подробности, их можно увидеть на моем сайте. Скажу лишь, что большинство предложений заговорщиков неконституционные. Как например, ограничить право президента назначать Министра обороны, Министра иностранных дел, а также Главу Службы безопасности и Секретаря РНБО. И еще одно. Перспектив принятия этого законопроекта не вижу и даже если удастся протащить это через первое чтение планирую подать такое количество конституционных поправок, что будем рассматривать до сложения присяги следующим созывом парламента", - сообщил депутат. 

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский представил кандидатов на ключевые посты в Украине.

При этом Руслан Рябошапка будет отвечать за правоохранительную политику в команде Зеленского.

За сферу безопасности и обороны в случае победы Зеленского будет отвечать Апаршин.

Доктор Комаровский вошел в команду "Зе" как эксперт по медицине.

Больше новостей о: Верховная Рада Полномочия Владимир Зеленский

Архив
Новости
Главный полицейский Одесской области подал в отставку 12:17
Новый президент должен положить конец дискриминации УПЦ, - митрополит Антоний 12:05
Кабмин снял с повестки дня вопрос об увольнении Коболева 12:04
Певицу Maruv снова обокрали в аэропорту Киева 12:03
Киевстар продемонстрировал базовую станцию для сетей 5G 11:50 Пресс-релиз
больше новостей
Гройсман высказался о запрете экспорта российской нефти в Украину 10:46
Гроза. Фото: pixabay
Циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху 06:00
Сегодня Великая среда: традиции и народные приметы 06:10
Закарпатский губернатор Москаль подал в отставку 10:46
У Путина объяснили, в каком случае он поздравит Зеленского с победой 17:33
больше новостей
Детский спортивный комплекс "Восход" в Киеве разгромили посреди ночи 12:50
Аэропорт
Неизвестные сообщили о минировании аэропортов "Киев", "Борисполь" и "Днепропетровск" 13:13
Большинство граждан Украины, проживающих в Сирии и Ливане, не смогли проголосовать на выборах президента из-за снегопада 12:55 Фото
Святослав Вакарчук. Скриншот видео facebook.cоm/okeanelzyofficial
На День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ 14:23
Дмитрий Разумков. Скриншот видео
У Зеленского открестились от снижения коммунальных тарифов: не прерогатива Президента 17:35 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok