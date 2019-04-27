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27 апреля 2019, суббота, 19:53 288
Общество 2019-04-27T19:53:35+03:00
Українські Новини
Благодатный огонь из Храма Гроба Господнего привезли в Украину

Благодатный огонь из Храма Гроба Господнего привезли в Украину

В Украину из Иерусалима привезли благодатный огонь. Священники одной из церквей встречали огонь в аэропорту. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Сегодня, в Великую Субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Он считается святыней для верующих, а его появление называют чудом.

Ранее Українські Новини писали о освящении пасхальных корзин: график проведения обрядов в церквях и соборах Киева.

Также на Пасху в Киеве изменится график работы метро.

А еще раньше Українські Новини писали, куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.

Также шеф-повар рассказал о секретах приготовления праздничной паски.

На Пасху и поминальные дни весь столичный транспорт будет работать дольше, а по результатам голосования на Пасху назначили еще два поезда.

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