Благодатный огонь из Храма Гроба Господнего привезли в Украину

В Украину из Иерусалима привезли благодатный огонь. Священники одной из церквей встречали огонь в аэропорту. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".\r\nСегодня, в Великую Субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Он считается святыней для верующих, а его появление называют чудом.\r\n\r\nРанее Українські Новини писали о освящении пасхальных корзин: график проведения обрядов в церквях и соборах Киева.\r\nТакже на Пасху в Киеве изменится график работы метро.\r\nА еще раньше Українські Новини писали, куда пойти на пасхальные праздники в Киеве и как раскрасить писанки и крапанки.\r\nТакже шеф-повар рассказал о секретах приготовления праздничной паски.\r\nНа Пасху и поминальные дни весь столичный транспорт будет работать дольше, а по результатам голосования на Пасху назначили еще два поезда.