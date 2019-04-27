Благодатный огонь из Храма Гроба Господнего привезли в Украину

В Украину из Иерусалима привезли благодатный огонь. Священники одной из церквей встречали огонь в аэропорту. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Сегодня, в Великую Субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Он считается святыней для верующих, а его появление называют чудом.

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