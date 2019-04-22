подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
22 апреля 2019, понедельник, 23:34 294
Выборы 2019-04-22T23:34:28+03:00
Українські Новини
Филарет поздравил Зеленского и напомнил о коррупции и войне

Филарет поздравил Зеленского и напомнил о коррупции и войне

Филарет. Фото: obozrevatel
Филарет. Фото: obozrevatel

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием Президентом Украины и призвал бороться с коррупцией и против российской агрессии.

Об этом говорится в сообщении на его странице в социальной сети Facebook.

"Хочу искренне поздравить Вас с победой и выразить надежду, что Вы будете сознательные доверия нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины. Упомянутые ценности украинцы не раз защищали на Майдане, защищают они их и на войне с российским агрессором. Подавляющее большинство наших сограждан отдала голоса за Вас, потому что стремилась к миру и более решительной борьбы с коррупцией", - говорится в нем.

Также Филарет пожелал Зеленскому успехов на нелегком и ответственном посту.

Как сообщали Українські Новини, по подсчету ЦИКом 99% бюллетеней за Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, за Порошенко - 24,46%.

 Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.

Больше новостей о: Филарет Патриарх Филарет Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский

Архив
Новости
Украина попала в топ-3 стран с самой высокой заболеваемостью корью 23:57
Филарет поздравил Зеленского и напомнил о коррупции и войне 23:34
Александр Усик. Скриншот видео instagram.com/usykaa
Простить и посадить: Усик прокомментировал выборы Президента 23:00
В День Земли в Лондоне арестовали более тысячи людей на экологическом митинге 22:25
Зеленскому советуют жить и работать на Банковой, как руководитель УССР Щербицкий 22:10
больше новостей
Итоги второго тура выборов Президента. Победил Зеленский. Полный текст 23:17
Сегодня Вербное воскресенье: для чего используют ивовые ветки и запреты праздника 06:01
Синоптик дала предварительный прогноз погоды на предпасхальную неделю 06:00 Карта
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
Сегодня Великий понедельник: запреты дня и как провести праздник 06:16
больше новостей
Большинство граждан Украины, проживающих в Сирии и Ливане, не смогли проголосовать на выборах президента из-за снегопада 12:55 Фото
Дмитрий Разумков. Скриншот видео
У Зеленского открестились от снижения коммунальных тарифов: не прерогатива Президента 17:35 Дополнено
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
Порошенко поздравил Зеленского с победой 21:44
Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время 21:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok