Филарет поздравил Зеленского и напомнил о коррупции и войне

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием Президентом Украины и призвал бороться с коррупцией и против российской агрессии.

Об этом говорится в сообщении на его странице в социальной сети Facebook.

"Хочу искренне поздравить Вас с победой и выразить надежду, что Вы будете сознательные доверия нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины. Упомянутые ценности украинцы не раз защищали на Майдане, защищают они их и на войне с российским агрессором. Подавляющее большинство наших сограждан отдала голоса за Вас, потому что стремилась к миру и более решительной борьбы с коррупцией", - говорится в нем.

Также Филарет пожелал Зеленскому успехов на нелегком и ответственном посту.

Как сообщали Українські Новини, по подсчету ЦИКом 99% бюллетеней за Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, за Порошенко - 24,46%.

Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.