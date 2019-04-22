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22 апреля 2019, понедельник, 14:28 5102 Обновляется
Выборы 2019-04-22T14:29:23+03:00
Українські Новини
ЦИК посчитал 99% бюллетеней: у Зеленского 73,21%, у Порошенко - 24,46%

ЦИК посчитал 99% бюллетеней: у Зеленского 73,21%, у Порошенко - 24,46%

Зеленский и Порошенко.
Зеленский и Порошенко.

73,21% (13,4 млн) избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента 21 апреля за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 24,46% (4,5 млн) - за действующего главу государства Петра Порошенко, согласно переданным Центральной избирательной комиссии предварительным данным с 99,00% всех участков.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в ЦИКе, передают Українськi Новини.

Зеленский побеждает во всех регионах, кроме Львовской области и заграничного округа.

При этом только в двух регионах (Ивано-Франковской и Тернопольской области) он набрал менее 60%, а в семи - более 85% (Николаевская, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская, Луганская области).

Официально результаты выборов должны быть установлены на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий о голосовании граждан на участках ЦИКом не позднее 1 мая.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.

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