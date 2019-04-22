Простить и посадить: Усик прокомментировал выборы Президента

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Александр Усик, который отказался от боя с россиянином Лебедевым и отдал пояс, прокомментировал выборы Президента.\r\nОб этом видеокомментарий он запостил в своем Instagram, пишет Luckypunch.net.\r\n"У нас новый президент - великолепно. Знаете, что очень интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые будут переворачиваться, перевоплощаться в другое обличие. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить", - заявил Усик.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, по подсчету ЦИКом 99% бюллетеней за Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, за Порошенко - 24,46%.\r\n Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.\r\nТакже Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.\r\nКроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.\r\nТакже Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.