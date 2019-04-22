Порошенко победил во втором туре в заграничном округе

54,73% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента 21 апреля за действующего главу государства Петра Порошенко, и 43,78% - за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского по подсчету 100% электронных протоколов в заграничном округе.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в голосовании в заграничном округе приняло участие 59,830 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.