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22 апреля 2019, понедельник, 01:04 199
Выборы 2019-04-22T02:30:02+03:00
Українські Новини
Мы сегодня не выиграли бой, но мы не проиграли войну, - Порошенко

Мы сегодня не выиграли бой, но мы не проиграли войну, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что впереди еще много "битв".

Об этом Порошенко сказал на брифинге в своем избирательном штабе, передают Українськi Новини.

"Мы сегодня не выиграли бой, но это точно не означает, что мы проиграли войну", - сказал он.

Порошенко отметил, что остается в активной политике.

"Я любою Украину, Я точно очень ее люблю!" - подытожил он.

Порошенко отметил, что руководствовался этим чувством все годы на посту Президента.

Как сообщали Українські Новини, по подсчету 15,78% электронных протоколов 73,01% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Владимира Зеленского, а 24,65% - за Петра Порошенко.

Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.

Больше новостей о: второй тур выборов Президента 2019 Выборы Президента 2019 Петр Порошенко

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