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22 апреля 2019, понедельник, 00:46 2093 Обновляется
Выборы 2019-04-22T00:46:43+03:00
Українські Новини
Подсчитано почти 16% бюллетеней: разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился

Подсчитано почти 16% бюллетеней: разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился

Зеленский и Порошенко
Зеленский и Порошенко

73,01% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента 21 апреля за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 24,65% - за действующего главу государства Петра Порошенко по подсчету 15,78% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Данные обновляются.

Зеленский лидирует во всех областях Украины кроме Львовской.

Результаты выборов должны быть установлены ЦИКом не позднее 1 мая на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий о голосовании граждан на участках.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

Он официально приступит к исполнению своих обязанностей, когда на торжественном заседании Верховной Рады примет присягу украинскому народу.

Как сообщали Українськi Новини, явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,07%.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 18:00, во втором туре выборов Президента 73,2% проголосовали за шоумена и продюсера Владимира Зеленского, 25,3% - за действующего Президента Петра Порошенко по данным консорциума"Национальный exit-poll-2019", в который входят фонд "Демократические инициативы", Киевский международный институт социологии и Центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Тем временем, на выборах полиция открыла 17 производств о нарушениях.

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