Без паники: Парубий обратился к сторонникам Порошенко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призывает сторонников действующего Президента Петра Порошенко не паниковать.\r\nОб этом он написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Без паники! Держим строй!" - написал он.\r\nТем временем ведущий "1+1" Дубинский попросил суд запретить выезд за границу Порошенко, Райнину и Кононенко\r\nКак сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.\r\nТакже Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.\r\nКроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.\r\nТакже Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.\r\nВо втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов.\r\nПо подсчету 0,68% электронных протоколов 69,25% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Зеленского, а 28,29% - за действующего главу государства Петра Порошенко.