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21 апреля 2019, воскресенье, 21:06 229
Выборы 2019-04-21T21:20:20+03:00
Українські Новини
Во втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов

Во втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов

Выборы. Фото: np.pl.ua
Выборы. Фото: np.pl.ua

57,55% избирателей в 3 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента по состоянию на 20:00.

Об этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Данные предоставлены пока только из 3 округов в Донецкой и Луганской областях

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, %
По Украине 57,55
Винницкая область (11-18) данные отсутствуют
Волынская область (19-23) данные отсутствуют
Днепропетровская область (24-40) данные отсутствуют
Донецкая область (41-61) 58,05
Житомирская область (62-67) данные отсутствуют
Закарпатская область (68-73) данные отсутствуют
Запорожская область (74-82) данные отсутствуют
Ивано-Франковская область (83-89) данные отсутствуют
Киевская область (90-98) данные отсутствуют
Кировоградская область (99-103) данные отсутствуют
Луганская область (104-114) 49,03
Львовская область (115-126) данные отсутствуют
Николаевская область (127-132) данные отсутствуют
Одесская область (133-143) данные отсутствуют
Полтавская область (144-151) данные отсутствуют
Ровенская область (152-156) данные отсутствуют
Сумская область (157-162) данные отсутствуют
Тернопольская область (163-167) данные отсутствуют
Харьковская область (168-181) данные отсутствуют
Херсонская область (182-186) данные отсутствуют
Хмельницкая область (187-193) данные отсутствуют
Черкасская область (194-200) данные отсутствуют
Черновицкая область (201-204) данные отсутствуют
Черниговская область (205-210) данные отсутствуют
Киев (211-223) данные отсутствуют

Всего в списки избирателей было включено 30,3 млн граждан, в том числе около 0,5 млн украинцев за границей.

В первом туре выборов явка составила 63,53% по Украине и 62,8% всего (с учетом заграничного избирательного округа).

Как сообщали Українські Новини, по данным exit-poll "112", Зеленский набрал 73,7%, а Порошенко - 26,3%.

Также Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3.

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