Во втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов

57,55% избирателей в 3 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента по состоянию на 20:00.\r\nОб этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nДанные предоставлены пока только из 3 округов в Донецкой и Луганской областях\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРегион (диапазон округов)\r\nАктивность избирателей, %\r\n\r\n\r\nПо Украине\r\n57,55\r\n\r\n\r\nВинницкая область (11-18)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nВолынская область (19-23)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nДнепропетровская область (24-40)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nДонецкая область (41-61)\r\n58,05\r\n\r\n\r\nЖитомирская область (62-67)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЗакарпатская область (68-73)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЗапорожская область (74-82)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская область (83-89)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nКиевская область (90-98)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nКировоградская область (99-103)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЛуганская область (104-114)\r\n49,03\r\n\r\n\r\nЛьвовская область (115-126)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nНиколаевская область (127-132)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nОдесская область (133-143)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nПолтавская область (144-151)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nРовенская область (152-156)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nСумская область (157-162)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nТернопольская область (163-167)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nХарьковская область (168-181)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nХерсонская область (182-186)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nХмельницкая область (187-193)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЧеркасская область (194-200)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЧерновицкая область (201-204)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nЧерниговская область (205-210)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\nКиев (211-223)\r\nданные отсутствуют\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВсего в списки избирателей было включено 30,3 млн граждан, в том числе около 0,5 млн украинцев за границей.\r\nВ первом туре выборов явка составила 63,53% по Украине и 62,8% всего (с учетом заграничного избирательного округа).\r\nКак сообщали Українські Новини, по данным exit-poll "112", Зеленский набрал 73,7%, а Порошенко - 26,3%.\r\nТакже Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3.