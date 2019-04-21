Во втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов

57,55% избирателей в 3 из 199 округов проголосовали во втором туре выборов Президента по состоянию на 20:00.

Об этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Данные предоставлены пока только из 3 округов в Донецкой и Луганской областях

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, % По Украине 57,55 Винницкая область (11-18) данные отсутствуют Волынская область (19-23) данные отсутствуют Днепропетровская область (24-40) данные отсутствуют Донецкая область (41-61) 58,05 Житомирская область (62-67) данные отсутствуют Закарпатская область (68-73) данные отсутствуют Запорожская область (74-82) данные отсутствуют Ивано-Франковская область (83-89) данные отсутствуют Киевская область (90-98) данные отсутствуют Кировоградская область (99-103) данные отсутствуют Луганская область (104-114) 49,03 Львовская область (115-126) данные отсутствуют Николаевская область (127-132) данные отсутствуют Одесская область (133-143) данные отсутствуют Полтавская область (144-151) данные отсутствуют Ровенская область (152-156) данные отсутствуют Сумская область (157-162) данные отсутствуют Тернопольская область (163-167) данные отсутствуют Харьковская область (168-181) данные отсутствуют Херсонская область (182-186) данные отсутствуют Хмельницкая область (187-193) данные отсутствуют Черкасская область (194-200) данные отсутствуют Черновицкая область (201-204) данные отсутствуют Черниговская область (205-210) данные отсутствуют Киев (211-223) данные отсутствуют

Всего в списки избирателей было включено 30,3 млн граждан, в том числе около 0,5 млн украинцев за границей.

В первом туре выборов явка составила 63,53% по Украине и 62,8% всего (с учетом заграничного избирательного округа).

Как сообщали Українські Новини, по данным exit-poll "112", Зеленский набрал 73,7%, а Порошенко - 26,3%.

Также Национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3.