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21 апреля 2019, воскресенье, 23:35 868
Политика 2019-04-21T23:58:46+03:00
Українські Новини
Портнов решил вернуться в Украину

Портнов решил вернуться в Украину

Портнов Андрей. Фото: facebook.com/andrey.portnov.ua/
Портнов Андрей. Фото: facebook.com/andrey.portnov.ua/

Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов собирается вернуться в Украину в следующем месяце.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Макси ТВ" ("Наш"), обсуждая результаты выборов президента, пишет Lb.ua.

"Да, обязательно. Я в мае месяце буду в Украине", - заявил Портнов, отвечая на вопрос, возвращается ли он из эмиграции после победы Владимира Зеленского.

Новоизбранный президент Украины вступает на пост не позже 30 дней после официального объявления результатов выборов. Соответственно, это должно произойти в мае 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.

Также Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.

Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

Также Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.

Во втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов.

По подсчету 0,68% электронных протоколов 69,25% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Зеленского, а 28,29% - за действующего главу государства Петра Порошенко.

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