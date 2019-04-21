Портнов решил вернуться в Украину

Бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов собирается вернуться в Украину в следующем месяце.\r\nОб этом он сказал в эфире телеканала "Макси ТВ" ("Наш"), обсуждая результаты выборов президента, пишет Lb.ua.\r\n"Да, обязательно. Я в мае месяце буду в Украине", - заявил Портнов, отвечая на вопрос, возвращается ли он из эмиграции после победы Владимира Зеленского.\r\nНовоизбранный президент Украины вступает на пост не позже 30 дней после официального объявления результатов выборов. Соответственно, это должно произойти в мае 2019 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа" и после объявления exit-poll дал первое обещание.\r\nТакже Зеленский представит план действий по прекращению войны в ближайшее время и намерен защищать украинский язык.\r\nКроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.\r\nТем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.\r\nТакже Порошенко заявил, что "безвиз" под угрозой.\r\nВо втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов.\r\nПо подсчету 0,68% электронных протоколов 69,25% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента за Зеленского, а 28,29% - за действующего главу государства Петра Порошенко.