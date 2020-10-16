У "Слузі народу" допускають, що опитування у день виборів профінансує сам Зеленський

Опитування, анонсоване на 25 жовтня , може профінансувати особисто Володимир Зеленський.

Про це заявила заступник глави президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Журналістка запитала Кравчук, чи може Зеленський сам профінансувати совою опитування, на що депутат відповіла: "Я не виключаю цей факт".

При цьому Кравчук уточнила, що вона практично впевнена в тому, хто виступить спонсором опитування, але поки не озвучує його ім'я. Хто ця людина — стане відомо незабаром. Однак партія "Слуга народу" не має відношення до організації опитування.

Кравчук запевняє, що "Слуга народу" не має стосунку до організації опитування.

"Точно ці кошти будуть відображені в декларації, і вони будуть відповідати тим легальним доходам особи, яка заплатить. Фактично, там не буде якоїсь великої суми, тому надрукувати п'ять мільйонів чорно-білих бюлетенів у вигляді формату А5 - це не такі великі кошти. платити людям, які будуть здійснювати це опитування, не потрібно, тому що це, очевидно, будуть волонтери", - повідомила вона

Як повідомляли Українські Новини, в іншому інтерв'ю Кравчук заявляла, що соцопитування профінансують меценати.

Поки все питання не були озвучені Зеленським, в ЗМІ припускали, що одне з можливих питань стосуватиметься зменшення виборчого віку до 16 років.

Пізніше в мережі з'явився повний список можливих питань Зеленського. У ньому питання стосуються скорочення кількості депутатів в парламенті, легалізації канабісу та Будапештського меморандуму.

16 жовтня Президент Володимир Зеленський озвучив інші три питання з п'яти, які планується поставити в рамках опитування в день місцевих виборів, 25 жовтня.

Українські Новини пропонують своїм читачам відповісти прямо зараз на питання президента Володимира Зеленського не чекаючи виборів.

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