У "Слузі народу" допускають, що опитування у день виборів профінансує сам Зеленський

Опитування, анонсоване на 25 жовтня, може профінансувати особисто Володимир Зеленський. Про це заявила заступник глави президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю "Радіо Свобода". Журналістка запитала Кравчук, чи може Зеленський сам профінансувати совою опитування, на що депутат відповіла: "Я не виключаю цей факт". При цьому Кравчук уточнила, що вона практично впевнена в тому, хто виступить спонсором опитування, але поки не озвучує його ім'я. Хто ця людина — стане відомо незабаром. Однак партія "Слуга народу" не має відношення до організації опитування. Кравчук запевняє, що "Слуга народу" не має стосунку до організації опитування. "Точно ці кошти будуть відображені в декларації, і вони будуть відповідати тим легальним доходам особи, яка заплатить. Фактично, там не буде якоїсь великої суми, тому надрукувати п'ять мільйонів чорно-білих бюлетенів у вигляді формату А5 - це не такі великі кошти. платити людям, які будуть здійснювати це опитування, не потрібно, тому що це, очевидно, будуть волонтери", - повідомила вона Як повідомляли Українські Новини, в іншому інтерв'ю Кравчук заявляла, що соцопитування профінансують меценати. Поки все питання не були озвучені Зеленським, в ЗМІ припускали, що одне з можливих питань стосуватиметься зменшення виборчого віку до 16 років. Пізніше в мережі з'явився повний список можливих питань Зеленського. У ньому питання стосуються скорочення кількості депутатів в парламенті, легалізації канабісу та Будапештського меморандуму. 16 жовтня Президент Володимир Зеленський озвучив інші три питання з п'яти, які планується поставити в рамках опитування в день місцевих виборів, 25 жовтня. Українські Новини пропонують своїм читачам відповісти прямо зараз на питання президента Володимира Зеленського не чекаючи виборів.