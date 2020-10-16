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16 жовтня 2020, пʼятниця, 20:39 6
Президент 2020-10-16T21:02:01+03:00
Українські Новини
У "Слузі народу" допускають, що опитування у день виборів профінансує сам Зеленський

У "Слузі народу" допускають, що опитування у день виборів профінансує сам Зеленський

Кира Молчанова
Слуга народу, Партія
Євгенія Кравчук
Євгенія Кравчук

Опитування, анонсоване на 25 жовтня, може профінансувати особисто Володимир Зеленський.

Про це заявила заступник глави президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Журналістка запитала Кравчук, чи може Зеленський сам профінансувати совою опитування, на що депутат відповіла: "Я не виключаю цей факт".

При цьому Кравчук уточнила, що вона практично впевнена в тому, хто виступить спонсором опитування, але поки не озвучує його ім'я. Хто ця людина — стане відомо незабаром. Однак партія "Слуга народу" не має відношення до організації опитування.

Кравчук запевняє, що "Слуга народу" не має стосунку до організації опитування.

"Точно ці кошти будуть відображені в декларації, і вони будуть відповідати тим легальним доходам особи, яка заплатить. Фактично, там не буде якоїсь великої суми, тому надрукувати п'ять мільйонів чорно-білих бюлетенів у вигляді формату А5 - це не такі великі кошти. платити людям, які будуть здійснювати це опитування, не потрібно, тому що це, очевидно, будуть волонтери", - повідомила вона

Як повідомляли Українські Новини, в іншому інтерв'ю Кравчук заявляла, що соцопитування профінансують меценати.

Поки все питання не були озвучені Зеленським, в ЗМІ припускали, що одне з можливих питань стосуватиметься зменшення виборчого віку до 16 років.

Пізніше в мережі з'явився  повний список можливих питань  Зеленського. У ньому питання стосуються скорочення кількості депутатів в парламенті, легалізації канабісу та Будапештського меморандуму.

16 жовтня Президент Володимир Зеленський озвучив інші три питання з п'яти, які планується поставити в рамках опитування в день місцевих виборів, 25 жовтня.

Українські Новини пропонують своїм читачам відповісти прямо зараз на питання президента Володимира Зеленського не чекаючи виборів.

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