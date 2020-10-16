Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів

Президент України Володимир Зеленський анонсував 25 жовтня в день місцевих виборів опитування прямо на виборчій дільниці, щоб дізнатися думку виборців. Укра їнські Новини пропонують своїм читачам відповісти прямо зараз на питання президента Володимира Зеленського, не чекаючи виборів.

Запропоноване президентом загальнонаціональне опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, однак дасть можливість кожному громадянину висловитися з важливих для суспільства питань.

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Повний список питань з'явився 15 жовтня. Проєкт питань президента злив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. У коментарі ЗМІ він підтвердив, що розповсюджується список питань на сьогодні виглядає саме так. Водночас додав, що щодо п'ятого пункту ще тривають обговорення.

Як повідомляли Українські Новини, всі питання поки не були озвучені Зеленським, в ЗМІ припускали, що один з можливих питань стосуватиметься зменшення виборчого віку до 16 років.

Пізніше в мережі з'явився повний список можливих питань Зеленського. У ньому питання стосуються скорочення кількості депутатів в парламенті, легалізації канабісу та Будапештського меморандуму.

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