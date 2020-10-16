підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів
16 жовтня 2020, пʼятниця, 07:05 29
Політика 2020-10-16T12:45:05+03:00
Українські Новини
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів

Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів

Кира Молчанова
соцопитування, Місцеві вибори, опитування Зеленського
Опитування. Фото: Pixabay
Опитування. Фото: Pixabay

Президент України Володимир Зеленський анонсував 25 жовтня в день місцевих виборів опитування прямо на виборчій дільниці, щоб дізнатися думку виборців. Українські Новини  пропонують своїм читачам відповісти прямо зараз на питання президента Володимира Зеленського, не чекаючи виборів. 

Запропоноване президентом загальнонаціональне опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, однак дасть можливість кожному громадянину висловитися з важливих для суспільства питань.

Повний список питань з'явився 15 жовтня. Проєкт питань президента злив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. У коментарі ЗМІ він підтвердив, що розповсюджується список питань на сьогодні виглядає саме так. Водночас додав, що щодо п'ятого пункту ще тривають обговорення.

Як повідомляли Українські Новини, всі питання поки не були озвучені Зеленським, в ЗМІ припускали, що один з можливих питань стосуватиметься зменшення виборчого віку до 16 років.

Пізніше в мережі з'явився повний список можливих питань Зеленського. У ньому питання стосуються скорочення кількості депутатів в парламенті, легалізації канабісу та Будапештського меморандуму.

Більше новин про: соцопитування Місцеві вибори опитування Зеленського

Зеленський озвучив три останні запитання опитування 25 жовтня
За добу коронавірус підтвердили у майже шести тисяч українців. Летальних випадків збільшилося на на 45,2%
Новини
Змагання зі сноуборду. Фото: СР
У неділю, 18 жовтня, у Солом'янському парку стартує сноуборд-олімпіада 12:49 Фото
В Івано-Франківську продовжить працювати громадський транспорт, ТРЦ і дитсадки, незважаючи на "червону зону" 12:25
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Цього разу все відчувалося на 3-4 з 10, – депутат Зінкевич змогла вдруге подолати COVID-19 12:03
Тищенко захворів на коронавірус 11:56
більше новин
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляє про повернення політичних репресій часів Януковича 12:06
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Мені здається, що Пальчевський є не агентом, а чинним офіцером спецслужб РФ, — Гордон 18:57
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
більше новин
7 000 медичних працівників звільнилися в Києві за минулі півроку, - Рубан 19:28
Дайте відповідь на питання Зеленського онлайн, не чекаючи виборів 07:05
Байден визначив пріоритети щодо допомоги Україні в разі перемоги на президентських виборах у США 09:26
За минулу добу бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного та Новомихайлівки 10:23
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
більше новин
Венедіктова з'їхала з держдачі в "Пущі-Водиці"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok