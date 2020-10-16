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16 жовтня 2020, пʼятниця, 10:21 23
Вибори 2020-10-16T12:47:19+03:00
Українські Новини
Зеленський озвучив три останні запитання опитування 25 жовтня

Зеленський озвучив три останні запитання опитування 25 жовтня

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, опитування Зеленського
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський озвучив останні три питання з п'яти, які має намір поставити в рамках опитування в день місцевих виборів, 25 жовтня. Перші два питання були озвучені президентом раніше: чи варто ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах і чи варто ввести на Донбасі вільну економічну зону.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Питання номер три: чи потрібно скоротити Верховну Раду України до 300 народних депутатів? Четверте питання: чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю тяжкохворих?", - сказав він.

П'яте питання стосується Будапештського меморандуму.

"У 1994 році був підписаний Будапештський меморандум, в рамках якого США, Великобританія і Росія надали безумовні гарантії безпеки для територіальної цілісності і суверенітету України, а Україна зобов'язалася позбутися ядерної зброї. Чи потрібно Україні, у якій анексували частину території, підняти сьогодні на міжнародному рівні питання: або всі підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов'язання, або ніхто", - сказав Зеленський.

Також Зеленський закликав залишати в коментарях на офіційних сторінках в соцмережах питання, які мають бути включені в наступні опитування.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Офіс президента підтвердив, що опитування не матиме юридичних наслідків. 

Крім того, Разумков передбачає, що анонсоване Зеленським опитування 25 жовтня пройде в форматі exit-poll

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