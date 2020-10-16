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16 жовтня 2020, пʼятниця, 11:05 10
Політика 2020-10-16T12:30:03+03:00
Українські Новини
Опитування Зеленського оплатять меценати, - Кравчук

Опитування Зеленського оплатять меценати, - Кравчук

Надежда Комендантова
Місцеві вибори, Опитування, Офіс президента, Місцеві вибори-2020, опитування Зеленського
Опитування. Фото: Pixabay
Опитування. Фото: Pixabay

Анонсований президентом Володимиром Зеленським опитування 25 жовтня проведе одна з громадських організацій, а оплатять його меценати.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук сказала в ефірі "Громадського радіо", передають Українські Новини.

"Я думаю, що найближчим часом про цю громадську організацію заявлять офіційно. Це буде така собі громадська організація, яка буде цим займатися спільно з соціологами", - сказала вона.

За словами Кравчук, при цьому розглядається варіант паралельно провести екзит-пол саме з відповідей людей за опитуванням, щоб його можна було оприлюднити відразу і звірити з офіційними результатами.

Крім цього, депутат підкреслила що опитування буде фінансуватися меценатами.

"Є багато меценатів, небайдужих людей, це не такі великі кошти, які виділять або вже виділили на такий процес (проведення опитування). Політичну відповідальність несе за це ініціатор цього опитування... Кошти будуть українського походження", - зазначила вона.

Також Кравчук підкреслила, що юридично проведення опитування буде закріплено, а відповідний законопроєкт подадуть або депутати, або президент.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський заявив, що в день місцевих виборів, 25 жовтня, задасть виборцям на виборчих дільницях 5 питань, щоб зробити так, як вони вирішать.

Раніше Офіс президента підтвердив, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Крім того, Разумков передбачає, що  анонсоване Зеленським опитування 25 жовтня пройде в форматі exit-poll

Тим часом Зеленський озвучив всі питання опитування.

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