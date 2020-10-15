У мережі з'явився повний список ймовірних питань з опитування Зеленського, — ЗМІ

У мережі з'явився список можливих питань на опитуванні Зеленського. Фото: "Рейтинг"

У мережі з'явився список можливих питань на опитуванні Зеленського. Фото: "Рейтинг"

У мережі з'явився повний список можливих питань Зеленського, тоді як Президент України Володимир Зеленський назвав друге питання свого опитування , яке планується провести на місцевих виборах 25 жовтня. Про це повідомляє Обозреватель.

Повідомляється, що фото бюлетеня прислали в чат офіційного Telegram-каналу видання Обозреватель.

Крім уже озвучених Зеленським двох питань, в ньому також є такі питання:

про скорочення кількості народних депутатів до 300;

про легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих;

про право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Список можливих питань в опитуванні Зеленського, який з'явився в мережі. Фото: чат офіційного Telegram-каналу Оглядач

Як повідомляли Українські новини, Зеленський на виборах 25 жовтня задасть всім виборцям на дільницях 5 питань.

Також першим питанням Зеленського стало питання про ставлення українців до довічного ув'язнення за корупцію.

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