У мережі з'явився повний список ймовірних питань з опитування Зеленського, — ЗМІ

У мережі з'явився повний список можливих питань Зеленського, тоді як Президент України Володимир Зеленський назвав друге питання свого опитування, яке планується провести на місцевих виборах 25 жовтня. Про це повідомляє Обозреватель. Повідомляється, що фото бюлетеня прислали в чат офіційного Telegram-каналу видання Обозреватель. Крім уже озвучених Зеленським двох питань, в ньому також є такі питання: про скорочення кількості народних депутатів до 300; про легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих; про право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності. Список можливих питань в опитуванні Зеленського, який з'явився в мережі. Фото: чат офіційного Telegram-каналу Оглядач Як повідомляли Українські новини, Зеленський на виборах 25 жовтня задасть всім виборцям на дільницях 5 питань. Також першим питанням Зеленського стало питання про ставлення українців до довічного ув'язнення за корупцію.