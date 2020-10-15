підписатися на розсилку
28.05 28.5
32.95 33.56
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • У мережі з'явився повний список ймовірних питань з опитування Зеленського, — ЗМІ
15 жовтня 2020, четвер, 14:04 16
ЗМІ 2020-10-15T17:15:03+03:00
Українські Новини
У мережі з'явився повний список ймовірних питань з опитування Зеленського, — ЗМІ

У мережі з'явився повний список ймовірних питань з опитування Зеленського, — ЗМІ

Александр Савич
Президент України, Володимир Зеленський, Опитування, опитування Зеленського
У мережі з'явився список можливих питань на опитуванні Зеленського. Фото:
У мережі з'явився список можливих питань на опитуванні Зеленського. Фото: "Рейтинг"

У мережі з'явився повний список можливих питань Зеленського, тоді як Президент України Володимир Зеленський назвав друге питання свого опитування, яке планується провести на місцевих виборах 25 жовтня. Про це повідомляє Обозреватель.

Повідомляється, що фото бюлетеня прислали в чат офіційного Telegram-каналу видання Обозреватель.

Крім уже озвучених Зеленським двох питань, в ньому також є такі питання:

  • про скорочення кількості народних депутатів до 300;
  • про легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих;
  • про право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності. 

Список можливих питань в опитуванні Зеленського, який з'явився в мережі. Фото: чат офіційного Telegram-каналу ОглядачСписок можливих питань в опитуванні Зеленського, який з'явився в мережі. Фото: чат офіційного Telegram-каналу Оглядач

Як повідомляли Українські новини, Зеленський на виборах 25 жовтня задасть всім виборцям на дільницях 5 питань.

Також першим питанням Зеленського стало питання про ставлення українців до довічного ув'язнення за корупцію.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Опитування опитування Зеленського

"Голос" вважає друге питання анонсованого Зеленськ...
Замість голосування за держбюджет-2021 нас чекає з...
Конституція забороняє референдум щодо податків...
Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жов...
Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу
Новини
РАУ просить "Венеційську комісію" доопрацювати висновок до законопроекту про реформу судочинства 18:47
За добу в Києві закрили три школи на карантин і відправили 4 класи на "дистанційку" 18:27
Київ витратив півмільярда гривень на ремонт школи, хоча будівництво нової було б удвічі дешевше, – Попов 18:16
Борис Баум зняв свою кандидатуру з конкурсу на голову Комісії з регулювання ринку азартних ігор 18:09
Трубопровід контрабандистів. Фото: Держприкордонслужба
Одеські прикордонники знайшли підводний "спиртопровід" контрабандистів 17:48
більше новин
Кандидат від "Батьківщини" Шлапак заявила про масове звільнення медичних працівників в Україні 15:58
Подільсько-Воскресенський міст опустять на постійні опори вже наприкінці жовтня, - мер Кличко 14:54
Фонд гарантування вимагає від Рожкової відшкодувати 1,5 мільярда гривень збитків, нанесених "Платинум Банку", - ЗМІ 09:39
"За Майбутнє" вимагає повернути херсонцям пляж "Лілея" 11:41
Рожкова більше місяця не спілкується з Шевченком, - ЗМІ 12:39
більше новин
IT-лікар, телехірургія і космогеолог: в Україні назвали професії майбутнього 06:15
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Українці знайшли багато помилок на передвиборних білбордах кандидатів від "Слуги народу" 22:30
Wizz Air скасовує рейси з України. Куди можна буде полетіти з листопада 21:30
В Україні знову більш як п'ять тисяч нових хворих на COVID-19 за добу 09:05
більше новин
Курс валют від НБУ: після офіційного вихідного долар подорожчав
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok