Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня

Друге питання на анонсованому президентом Володимиром Зеленським опитуванні в день місцевих виборів , 25 жовтня, стосуватиметься вільної економічної зони на Донбасі.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Питання номер два: чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони", - сказав він.

Всього в рамках "опитування" заплановано поставити українцям 5 питань.

Перший з них - чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Решту президент ще не озвучив, запланувавши розкривати по одному питанню щодня.

Як повідомляли Українськi Новини, перше питання буде стосуватися необхідності введення довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Також Центральна виборча комісія не має інформації про анонсований Зеленським опитуванні 25 жовтня і не залучене до його організації та проведення.

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що таке опитування не може бути законно проведено в приміщеннях для голосування, а в разі проведення на вулиці — не матиме юридичних наслідків.

Раніше в Офісі президента назвали теми наступних питань Зеленського.

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