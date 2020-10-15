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15 жовтня 2020, четвер, 10:49 20
Президент 2020-10-15T13:00:04+03:00
Українські Новини
Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня

Зеленський озвучив друге питання опитування 25 жовтня

Елена Новикова
Місцеві вибори, Опитування, Місцеві вибори-2020, опитування Зеленського

Друге питання на анонсованому президентом Володимиром Зеленським опитуванні в день місцевих виборів, 25 жовтня, стосуватиметься вільної економічної зони на Донбасі.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Питання номер два: чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони", - сказав він.

Всього в рамках "опитування" заплановано поставити українцям 5 питань.

Перший з них - чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Решту президент ще не озвучив, запланувавши розкривати по одному питанню щодня.

Як повідомляли Українськi Новини, перше питання буде стосуватися необхідності введення довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Також Центральна виборча комісія не має інформації про анонсований Зеленським опитуванні  25 жовтня і не залучене до його організації та проведення.

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що таке опитування не може бути законно проведено в приміщеннях для голосування, а в разі проведення на вулиці — не матиме юридичних наслідків.

Раніше в Офісі президента назвали теми наступних питань Зеленського.

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