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14 жовтня 2020, середа, 10:38 8
Вибори 2020-10-14T11:15:02+03:00
Українські Новини
На всеукраїнське опитування можуть винести голосування на виборах з 16 років, - ЗМІ

На всеукраїнське опитування можуть винести голосування на виборах з 16 років, - ЗМІ

Валерия Драгомирова
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Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

На день проведення місцевих виборів, 25 жовтня, президент Володимир Зеленський анонсував всеукраїнське опитування. Одне з можливих питань - зменшення виборчого віку до 16 років.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський пообіцяв озвучити теми питань пізніше, але вже відомі деякі деталі.

"Поінформовані співрозмовники видання кажуть, що вони будуть з'являтися з середи - по одному в день. Офіційно ні в Офісі президента, ні у фракції "Слуга народу" їх зміст не розкривають. Однак РБК-Україна вдалося дізнатися дві можливі теми опитування: легалізація медичного канабісу і зменшення виборчого віку до 16 років", - йдеться в матеріалі.

Водночас в ОП запевняють, що серед питань не буде "спекуляцій навколо Донбасу та інших класичних провокаційних тем, які історично використовуються політичними групами у своїх агресивних пропагандистських фейках". Джерело видання додало, що попри "шалений опір" окремих політиків опитування все одно проведуть.

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія (ЦВК) повідомила, що не має інформації та не залучена до організації та проведення опитування, анонсованого Зеленським.

Також перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що анонсовані президентом Володимиром Зеленським 5 питань на місцевих виборах - пробник референдуму.

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