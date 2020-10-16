У Києві на Подолі у бетономішалки відмовили гальма. Вона протаранила 5 авто і влетіла в огорожу

У Києві на Подолі, де через ДТП був заблокований проїзд для трамваїв , сталася масштабна ДТП за участю бетономішалки: в автомобіля відмовили гальма, і він в'їхав в 5 припаркованих авто.

Про це пише Київ24.

"ДТП на вулиці Лук'янівська. За попередніми даними, у водія бетономішалки відмовили гальма, і він врізався відразу в кілька автомобілів (як мінімум - в 4). Після удару, бетономішалка зупинилася в паркані", — йдеться в повідомленні.

За повідомленням ресурсу dtp.kiev.ua. вантажний автомобіль рухався по вулиці Лук'янівській у бік Валів, коли у нього відмовили гальма. Автомобіль зім'яв 5 авто по шляху вниз і потім влетів у огорожу.

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" в 2021 році.

Крім того, Київ піднявся з 13 на 12 місце у світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

На ділянці вулиці Дегтярівській, де триває ремонт дороги, в ніч на 15 жовтня повністю перекриють рух транспорту.

Крім того, затори не давали вільно пересуватися по Києву в понеділок вранці.

Ситуацію з транспортом повинно виправити метро. Мер столиці розповів, що в 2021 році відкриють дві нові станції.

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