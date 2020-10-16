У Києві на Подолі у бетономішалки відмовили гальма. Вона протаранила 5 авто і влетіла в огорожу

У Києві на Подолі, де через ДТП був заблокований проїзд для трамваїв, сталася масштабна ДТП за участю бетономішалки: в автомобіля відмовили гальма, і він в'їхав в 5 припаркованих авто. Про це пише Київ24. "ДТП на вулиці Лук'янівська. За попередніми даними, у водія бетономішалки відмовили гальма, і він врізався відразу в кілька автомобілів (як мінімум - в 4). Після удару, бетономішалка зупинилася в паркані", — йдеться в повідомленні. За повідомленням ресурсу dtp.kiev.ua. вантажний автомобіль рухався по вулиці Лук'янівській у бік Валів, коли у нього відмовили гальма. Автомобіль зім'яв 5 авто по шляху вниз і потім влетів у огорожу. Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" в 2021 році. Крім того, Київ піднявся з 13 на 12 місце у світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко. На ділянці вулиці Дегтярівській, де триває ремонт дороги, в ніч на 15 жовтня повністю перекриють рух транспорту. Крім того, затори не давали вільно пересуватися по Києву в понеділок вранці. Ситуацію з транспортом повинно виправити метро. Мер столиці розповів, що в 2021 році відкриють дві нові станції.