При бездіяльності Кличка Київ за пробками обігнав 20-мільйонний Мехіко

Відсутність зрозумілої стратегії вирішення проблем міського трафіку призвело до того, що Київ лише за останній рік перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.

При цьому, якщо показник Мехіко лишився незмінним з минулого року, то київські пробки, за оцінками TomTom, виросли відразу на 7%.

"Стрибок" пробок відразу на 7% є рекордом для Топ-50 міст за рейтингом пробок.

Як повідомлялося раніше, за останній рік транспортні пробки в столиці України, які захопили центр та окраїни міста, "наздогнали" знамениті "столиці пробок" Джакарту і Бангкок. Розташований на 12-му місці у світовому рейтингу Київ йде слідом за зайнявшею 10-у позицію столицею Індонезії Джакартою і 11-ою столицею Таїланду Бангкоком. При цьому, всі 3 міста мають однаковий індекс TomTom – 53%. Причому, і Джакарта і Бангкок протягом року зберегли колишній показник у 53%, тому і знаходяться на більш високій позиції, ніж Київ.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Київ піднявся з 13-го на 12-е місце в рейтингу транспортних пробок від світового сервісу TomTom.

Столиця України стала третім містом Європи по складності пересування і розташувалася між країнами, що мають понад 8 млн населення Бангкоком (Таїланд) і Мехіко (Мексика). У топ-15 рейтингу домінують міста з населенням більше 7-8 млн жителів.

Згідно з даними компанії ТомТом, в 2019 році кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у пробках 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, "викреслених з життя".

При Кличко у Києві не відкрили жодної станції метро, не побудували жодної нової транспортної розв'язки. Натомість мер зосередився на спорудження пішохідного мосту на схилах Дніпра.