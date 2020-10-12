У Києві тиждень почався з величезних заторів. Які вулиці найзавантаженіші вранці

Сьогодні вранці, 12 жовтня, Київ стоїть в традиційних масштабних пробках, які охопили обидва береги столиці. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, наймасштабніші пробки скували проспект Степана Бандери, вулицю Богатирську, Північний міст, де обмежили рух до 15 жовтня, і проспект Героїв Сталінграда.

Пробки на проспекті Степана Бандери

Також традиційно вранці "стоїть" і Набережне шосе і вулиця Набережно-Рибальська.

Пробки на Подолі

На Лівому березі завантажений бульвар Перова, Броварський проспект в районі станцій метро "Лівобережна" і "Дарниця".

Пробки на Лівому березі

Крім того, пробки зафіксовані і на проспекті Миколи Бажана в районі станцій метро "Славутич", "Осокорки" та "Позняки".

На Правому березі найсильніше завантажена вулиця Вадима Гетьмана, Борщагівська, а також проспект Перемоги в районі станцій метро "Політехнічний інститут", "Берестейська" і "Святошин".

Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Окружна дорога також скута масштабними пробками в районі Жулян.

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Тим часом Київ лише за останній рік перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.

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