У Києві тиждень почався з величезних заторів. Які вулиці найзавантаженіші вранці

Сьогодні вранці, 12 жовтня, Київ стоїть в традиційних масштабних пробках, які охопили обидва береги столиці. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини. Так, згідно з даними сервісу, наймасштабніші пробки скували проспект Степана Бандери, вулицю Богатирську, Північний міст, де обмежили рух до 15 жовтня, і проспект Героїв Сталінграда. Пробки на проспекті Степана Бандери Також традиційно вранці "стоїть" і Набережне шосе і вулиця Набережно-Рибальська. Пробки на Подолі На Лівому березі завантажений бульвар Перова, Броварський проспект в районі станцій метро "Лівобережна" і "Дарниця". Пробки на Лівому березі Крім того, пробки зафіксовані і на проспекті Миколи Бажана в районі станцій метро "Славутич", "Осокорки" та "Позняки". На Правому березі найсильніше завантажена вулиця Вадима Гетьмана, Борщагівська, а також проспект Перемоги в районі станцій метро "Політехнічний інститут", "Берестейська" і "Святошин". Пробки в Києві. Карта: Google Maps Окружна дорога також скута масштабними пробками в районі Жулян. Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році. Тим часом Київ лише за останній рік перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.