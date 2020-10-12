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12 жовтня 2020, понеділок, 09:32 7
Суспільство 2020-10-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві тиждень почався з величезних заторів. Які вулиці найзавантаженіші вранці

У Києві тиждень почався з величезних заторів. Які вулиці найзавантаженіші вранці

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Затори в Києві, пробки в Києві, Затори на дорогах
Затори в Києві. Карта: Google Maps
Затори в Києві. Карта: Google Maps

Сьогодні вранці, 12 жовтня, Київ стоїть в традиційних масштабних пробках, які охопили обидва береги столиці. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, наймасштабніші пробки скували проспект Степана Бандери, вулицю Богатирську, Північний міст, де обмежили рух до 15 жовтня, і проспект Героїв Сталінграда.

Пробки на проспекті Степана БандериПробки на проспекті Степана Бандери

Також традиційно вранці "стоїть" і Набережне шосе і вулиця Набережно-Рибальська.

Пробки на ПодоліПробки на Подолі

На Лівому березі завантажений бульвар Перова, Броварський проспект в районі станцій метро "Лівобережна" і "Дарниця".

Пробки в Києві. Карта: Google MapsПробки на Лівому березі

Крім того, пробки зафіксовані і на проспекті Миколи Бажана в районі станцій метро "Славутич", "Осокорки" та "Позняки".

На Правому березі найсильніше завантажена вулиця Вадима Гетьмана, Борщагівська, а також проспект Перемоги в районі станцій метро "Політехнічний інститут", "Берестейська" і "Святошин".

Пробки в Києві. Карта: Google MapsПробки в Києві. Карта: Google Maps

Окружна дорога також скута масштабними пробками в районі Жулян.

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Тим часом Київ лише за останній рік перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.

 
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