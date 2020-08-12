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12 серпня 2020, середа, 23:28 7
Транспорт 2020-08-13T01:00:03+03:00
Українські Новини
Об'їзну дорогу навколо Києва побудують до 2025 року, - Офіс Президента

Об'їзну дорогу навколо Києва побудують до 2025 року, - Офіс Президента

Кира Молчанова
Офіс Президента України, Ірина Верещук, Велике будівництво
Дорога. Фото: Pixabay
Дорога. Фото: Pixabay

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українськi Новини.

Згідно з ним, у середу заступник керівника офісу Президента Кирило Тимошенко спільно з головою Державного агентства автомобільних доріг Олександром Кубракове презентували проєкт будівництва Київської об'їзної дороги (КОД), яка буде проходити навколо столиці.

Проєкт планують реалізувати до 2025 року в рамках ініційованої Президентом Володимиром Зеленським програми "Велике будівництво".

"Це дійсно один з ключових об'єктів програми Президента України "Велике будівництво", яка почалася тільки в цьому році. У 2021 році ми почнемо будівництво першої ділянки", - повідомив Тимошенко.

План передбачає спорудження Київської об'їзної дороги півкільцем загальною протяжністю майже 150 км. Вона матиме шість ділянок і поєднуватиме траси М-07 "Київ - Ковель", М-06 "Київ - Чоп", М-05 "Київ - Одеса", Н-01 "Київ - Знам'янка", Н-08 "Бориспіль - Маріуполь", М-03 "Київ - Харків" і М-01 "Київ - Чернігів".

Також будівельники зведуть міст з підходами протяжністю понад 25 км через Дніпро.

Він підкреслив, що Київська об'їзна дорога допоможе розвантажити столицю від транзитного транспорту і таким чином вбереже місто від негативного впливу фур.

Нова дорога з'єднає між собою найбільші міста київської агломерації, а саме: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль і Бровари.

Загальна вартість об'їзної дороги становить 85 млрд грн.

Повністю завершити роботи з будівництва Київської об'їзної дороги планується за п'ять-шість років в умовах достатнього і стабільного фінансування, а також надання необхідних дозволів і поліпшення системи регуляції.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що уряд планує збільшити обсяги будівництва та ремонту доріг у рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Крім того, народний депутат Ірина Верещук розповіла, що будівництво дороги почнеться у 2021 році.

Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), підписали меморандум про розвиток в Україні системи "розумних доріг".

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