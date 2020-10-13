У передсвятковий вівторок Київ паралізували гігантські затори. Список і карта найбільш завантажених вулиць

У вівторок, 13 жовтня, ввечері перед святом столицю знову скували величезні затори , які розкинулися по всьому Києву і його околицям. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, масштабні пробки охопили всю столицю, автомобілі рухаються зі швидкістю до 10 км/год майже у всіх районах Києва. Одним з найбільш завантажених є проспект Степана Бандери, вулиця Олени Теліги, а також вулиця Новокостянтинівська.

Крім того, "стоїть" Набережне шосе, вулиця Набережно-Лугова і весь Поділ. Зокрема, вулиця Нижній Вал, Ярославська, Костянтинівська, а також Ярославський провулок.

У центрі наймасштабніші пробки охопили бульвар Тараса Шевченка, вулицю Богдана Хмельницького, Велику Васильківську.

Від центру до станції метро "Шулявська" стоїть також проспект Перемоги, а після пробки поновлюються на "Берестейській" і тягнуться до "Житомирської.

Повільно рухаються автомобілі також на Русанівці: по Русанівській Набережній, вулиці Ентузіастів і вулиці Раїси Окіпної.

А в районі станцій метро "Гідропарк", "Лівобережна" і "Дарниця" стоять автомобілі на Броварському проспекті.

На Солом'янці завантажений Чорнобильський бульвар.

Також традиційно в пробках "застрягли" автомобілі на Окружній дорозі, зокрема у бік виїзду з Києва в напрямку Вишневого і Софіївської Борщагівки.

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Крім того, Київ лише за останній рік перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom.

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