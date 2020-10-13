підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
13 жовтня 2020, вівторок, 19:13 7
Суспільство 2020-10-13T20:00:02+03:00
Українські Новини
У передсвятковий вівторок Київ паралізували гігантські затори. Список і карта найбільш завантажених вулиць

У передсвятковий вівторок Київ паралізували гігантські затори. Список і карта найбільш завантажених вулиць

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Затори в Києві, пробки в Києві, Затори на дорогах
Затори в Києві. Фото: Google Maps
Затори в Києві. Фото: Google Maps

У вівторок, 13 жовтня, ввечері перед святом столицю знову скували величезні затори, які розкинулися по всьому Києву і його околицям. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, масштабні пробки охопили всю столицю, автомобілі рухаються зі швидкістю до 10 км/год майже у всіх районах Києва. Одним з найбільш завантажених є проспект Степана Бандери, вулиця Олени Теліги, а також вулиця Новокостянтинівська.

Крім того, "стоїть" Набережне шосе, вулиця Набережно-Лугова і весь Поділ. Зокрема, вулиця Нижній Вал, Ярославська, Костянтинівська, а також Ярославський провулок.

У центрі наймасштабніші пробки охопили бульвар Тараса Шевченка, вулицю Богдана Хмельницького, Велику Васильківську.

Від центру до станції метро "Шулявська" стоїть також проспект Перемоги, а після пробки поновлюються на "Берестейській" і тягнуться до "Житомирської.

Повільно рухаються автомобілі також на Русанівці: по Русанівській Набережній, вулиці Ентузіастів і вулиці Раїси Окіпної. 

А в районі станцій метро "Гідропарк", "Лівобережна" і "Дарниця" стоять автомобілі на Броварському проспекті.

На Солом'янці завантажений Чорнобильський бульвар.

Також традиційно в пробках "застрягли" автомобілі на Окружній дорозі, зокрема у бік виїзду з Києва в напрямку Вишневого і Софіївської Борщагівки.

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році.

Крім того, Київ лише за останній рік перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom.

Більше новин про: Пробки Google maps Затори в Києві пробки в Києві Затори на дорогах

У вівторок вранці Київ "почервонів" від масштабних...
У Києві тиждень почався з величезних заторів. Які ...
Перед вихідними вранці Київ паралізували величезні...
У середу вранці Київ "стоїть" в величезних заторах...
В Україні продовжили адаптивний карантин до кінця 2020 року. Що зміниться
Кабмін заборонив роботу ресторанів з 22:00 до 7:00
Новини
Олександр Ярославський розповів, що буде з Харківським авіазаводом та "Електроважмашем" 19:47
За добу Київ перевів на "дистанційку" ще 74 класи 19:41
Затори в Києві. Фото: Google Maps
У передсвятковий вівторок Київ паралізували гігантські затори. Список і карта найбільш завантажених вулиць 19:13
МАУ анонсувала рейси на зимовий сезон: які країни зможуть відвідати українці 18:51
Кабмін змінив критерії адаптивного карантину 18:43
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
більше новин
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку 11:32
Максиму Нефедову готують підозру за зловживання владою - вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ 13:15 Документ
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
більше новин
МВФ поліпшив прогноз зниження ВВП України з 8,2% до 7,2% в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok