Наступного року в Києві відкриють 2 нові станції метро, – мер Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на будівництві метро на Виноградар проклали вже понад 100 метрів тунелю.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Будівництво метро на Виноградар триває за графіком. На початку вересня від майбутньої станції "Мостицька" ми запустили в роботу тунелепрохідницький механізований комплекс. І на сьогодні вже прокладено 114 метрів тунелю. Також демонтували тимчасові конструкції, що були необхідні для старту комплексу. І тепер він набирає проектну потужність – щоб прокладати 200 метрів тунелю за місяць", - сказав Кличко.

Він повідомив, що роботи не припиняються й на інших ділянках будівництва. Триває процес бетонування 2-ярусного тунелю, що пройде від станції метро "Мостицька" до станції "Проспект Правди". Там роботи ведуться відкритим способом.

"Відкрити 2 нові станції ми плануємо наприкінці наступного року. За оцінками фахівців, ними будуть користуватися понад 90 тис. пасажирів на добу", - підкреслив Віталій Кличко.

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