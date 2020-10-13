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13 жовтня 2020, вівторок, 16:20 147
Транспорт 2020-10-13T16:30:01+03:00
Українські Новини
Наступного року в Києві відкриють 2 нові станції метро, – мер Кличко

Наступного року в Києві відкриють 2 нові станції метро, – мер Кличко

Ірина Дорофейчук
Віталій Кличко, Мер Києва, Київський метрополітен, Виноградар
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на будівництві метро на Виноградар проклали вже понад 100 метрів тунелю.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Будівництво метро на Виноградар триває за графіком. На початку вересня від майбутньої станції "Мостицька" ми запустили в роботу тунелепрохідницький механізований комплекс. І на сьогодні вже прокладено 114 метрів тунелю. Також демонтували тимчасові конструкції, що були необхідні для старту комплексу. І тепер він набирає проектну потужність – щоб прокладати 200 метрів тунелю за місяць", - сказав Кличко.

Він повідомив, що роботи не припиняються й на інших ділянках будівництва. Триває процес бетонування 2-ярусного тунелю, що пройде від станції метро "Мостицька" до станції "Проспект Правди". Там роботи ведуться відкритим способом.

"Відкрити 2 нові станції ми плануємо наприкінці наступного року. За оцінками фахівців, ними будуть користуватися понад 90 тис. пасажирів на добу", - підкреслив Віталій Кличко.

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