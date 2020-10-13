ДТП на вулиці Глибочицькій у Києві зупинила понад десяток трамваїв

Неподалік від станції метро Лук'янівська у застряглому в пробках Києві зупинився рух трамваїв через ДТП на вулиці Глибочицькій.

Про це повідомляється в Facebook "Київ Оперативний".

"На трамвайних коліях сталася ДТП. Рух трамваїв заблоковано", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео більше десятка трамваїв зупинилися і не можуть проїхати через заблоковані трамвайні шляхи.

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську об'їзну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році. План передбачає спорудження Київської об'їзної дороги півкільцем загальною протяжністю майже 150 км.

Раніше Київ обігнав за рівнем затор 20-мільйонний Мехіко та перемістився з 13 на 12 місце в світовому рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко заявив, що на будівництві метро на Виноградар проклали вже понад 100 метрів тунелю. Триває процес бетонування 2-ярусного тунелю, що пройде від станції метро "Мостицька" до станції "Проспект Правди".

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