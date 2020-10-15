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15 жовтня 2020, четвер, 15:23 6
Президент 2020-10-15T17:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський звернеться до Верховної Ради зі щорічним посланням 20 жовтня

Зеленський звернеться до Верховної Ради зі щорічним посланням 20 жовтня

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Володимир Зеленський, Офіс Президента України
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський звернеться зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України 20 жовтня.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Офісу Президента.

"20 жовтня Президент Володимир Зеленський звернеться до парламенту з традиційним щорічним посланням, в якому визначить стратегічні напрямки розвитку країни ", - йдеться у відповіді агентству.

Згідно з законодавством, щорічне послання Президента до парламенту зачитується за звичайних обставин до 31 березня.

Водночас Офіс Президента визнав, що за станом на визначену законом дату текст послання Зеленського не підготований.

Офіс заявляв, що дата проголошення послання буде залежати від ситуації в Україні, в тому числі з пандемією коронавірусу COVID-19.

20 жовтня Рада мала намір провести позачергове пленарне засідання для прийняття проєкту державного бюджету на 2021 рік у першому скликанні.

За даними депутата від фракції "Голос" Ярослава Залізняка, замість голосування за проєкт держбюджету 20 жовтня парламент заслухає звернення Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, згідно із законодавством щорічне послання глави держави до парламенту за звичайних обставин проголошується до 31 березня, але дата щорічного послання Президента Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України буде залежати від ситуації в країні, де введені жорсткі заходи карантину.

Також Центральна виборча комісія не має інформації про анонсований Зеленським опитуванні 25 жовтня і не привернути до його організації та проведенню.

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що таке опитування не може бути законно проведено в приміщеннях для голосування, а в разі проведення на вулиці - не матиме юридичних наслідків.

Раніше в Офісі Президента назвали теми наступних питань Зеленського.

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