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13 жовтня 2020, вівторок, 13:09 6
Президент 2020-10-13T13:34:26+03:00
Українські Новини
Анонсоване Зеленським опитування виборців 25 жовтня не матиме юридичних наслідків, — "Опора"

Анонсоване Зеленським опитування виборців 25 жовтня не матиме юридичних наслідків, — "Опора"

Елена Новикова
Опора, Володимир Зеленський, Ольга Айвазовська, Громадянська мережа
Опитування. Фото: pixabay.com
Опитування. Фото: pixabay.com

Глава правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявляє, що анонсоване Президентом Володимиром Зеленським опитування виборців у день місцевих виборів, 25 жовтня, законно не може бути проведене в приміщеннях для голосування, а в разі проведення на вулиці не матиме юридичних наслідків.

Про це вона повідомила в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Законних підстав для організації опитування в приміщенні для голосування немає. Такі дії матимуть негативний вплив на перебіг волевиявлення і не можуть бути допущені. Якщо ж опитування проводиться на вулиці, то їх можна організовувати і за методологією екзит-полів, і будь-яких інших форм репрезентативних/нерепрезентативних (політтехнологічних) заходів. Результати таких опитувань не мають ні ознак референдуму, ні юридичних наслідків", - написала вона.

Вона також зазначила, що важливим буде момент проведення опитування і зміст запитань.

"Найбільшої уваги заслуговує питання, кого саме опитувати і як: тих, хто ще не проголосував і прямує до приміщення, або тих, хто вийшов із приміщення. Якщо перше, то дуже важливо сам зміст запитань. Вони не можуть містити агітації, або прихованого стимулювання голосувати за партію, політичним/ідейним лідером якої є президент. Якщо ж опитування проводиться на виході з дільниць, то зміст запитань не впливатиме на голосування, а лише буде використано в політичних цілях", - написала вона.

Айвазовська також підкреслила важливість джерела фінансування опитування.

Як повідомляли Українські Новини, в ЦВК розповіли, коли чекати результатів місцевих виборів.

Раніше в ЦВК показали процедуру правильного заповнення бюлетеня на місцевих виборах.

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