Анонсоване Зеленським опитування виборців 25 жовтня не матиме юридичних наслідків, — "Опора"

Глава правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявляє, що анонсоване Президентом Володимиром Зеленським опитування виборців у день місцевих виборів, 25 жовтня, законно не може бути проведене в приміщеннях для голосування, а в разі проведення на вулиці не матиме юридичних наслідків. Про це вона повідомила в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Законних підстав для організації опитування в приміщенні для голосування немає. Такі дії матимуть негативний вплив на перебіг волевиявлення і не можуть бути допущені. Якщо ж опитування проводиться на вулиці, то їх можна організовувати і за методологією екзит-полів, і будь-яких інших форм репрезентативних\/нерепрезентативних (політтехнологічних) заходів. Результати таких опитувань не мають ні ознак референдуму, ні юридичних наслідків", - написала вона. Вона також зазначила, що важливим буде момент проведення опитування і зміст запитань. "Найбільшої уваги заслуговує питання, кого саме опитувати і як: тих, хто ще не проголосував і прямує до приміщення, або тих, хто вийшов із приміщення. Якщо перше, то дуже важливо сам зміст запитань. Вони не можуть містити агітації, або прихованого стимулювання голосувати за партію, політичним\/ідейним лідером якої є президент. Якщо ж опитування проводиться на виході з дільниць, то зміст запитань не впливатиме на голосування, а лише буде використано в політичних цілях", - написала вона. Айвазовська також підкреслила важливість джерела фінансування опитування. Як повідомляли Українські Новини, в ЦВК розповіли, коли чекати результатів місцевих виборів. Раніше в ЦВК показали процедуру правильного заповнення бюлетеня на місцевих виборах.