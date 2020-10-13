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13 жовтня 2020, вівторок, 13:22 15
Політика 2020-10-13T14:45:02+03:00
Українські Новини
ЦВК не знала про анонсоване Зеленським опитування 25 жовтня і не організовує його

ЦВК не знала про анонсоване Зеленським опитування 25 жовтня і не організовує його

Виолетта Чайковская
Володимир Зеленський, Опитування, Місцеві вибори-2020
ЦВК. Фото: пресслужба ЦВК
ЦВК. Фото: пресслужба ЦВК

Про анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування виборців в день місцевих виборів, 25 жовтня, Центральна виборча комісія (ЦВК) не має інформації і не залучена до його організації та проведення.

Про це члени ЦВК повідомили Українським Новинам.

"Поки що мені нічого не відомо", - відповів Андрій Євстігнєєв на питання про те, чи має комісія інформацією про опитування і залучена чи до його організації та проведення.

Заступник голови Центрвиборчкому Сергій Дубовик також повідомив, що дізнався про опитування з відеозвернення глави держави.

"Відсутня нормативно-правова база організації такого процесу", - додав він.

Законопроєкт про всеукраїнський референдум Верховна Рада прийняла тільки в першому читанні в той час, як до другого подано понад тисячу поправок.

У свою чергу ініційований "Слугою народу" законопроєкт, яким ЦВК пропонується уповноважити проводити соціальні опитування в день голосування на виборах тільки включений до порядку денного і не розглядався по суті, при тому що наступне засідання парламенту відбудеться тільки 20 жовтня.

Кілька джерел агентства в комісії на умовах анонімності також запевнили, що інформацію про опитування почули сьогодні вперше від Зеленського, а для його організації, проведення або підрахунку результатів комісією немає ніяких юридичних підстав.

Вони також висловили сумнів, що будь-який з вищевказаних документів може бути прийнятий і набрати чинності, щоб встигнути провести опитування за такою процедурою, і припустили, що процес буде організований іншим способом без залучення ЦВК.

Водночас до прояснення ініціаторами опитування процедури його проведення, вони не готові коментувати питання фінансування такого заходу, його юридичний статус або наслідки.

Як повідомляли Українськi Новини, "Опора" заявляє, що анонсоване Зеленським опитування не матиме юридичних наслідків.

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