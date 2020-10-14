В Офісі президента назвали теми наступних питань Зеленського

Після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір запитати під час опитування на місцевих виборах чи підтримують вони довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах, в Офісі президента назвали теми останніх чотирьох питань, які анонсував глава держави.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пише "Страна".

За його словами, не сьогодні немає чітких формулювань інших чотирьох питань, які президент Володимир Зеленський намір поставити жителям країни під час опитування 25 жовтня. Проте зазначив він, відомі теми цих питань.

"Питання стосуватимуться медицини, школи і парламенту. Але точних формулювань поки немає", - розповів Подоляк.

Як повідомляли Українські Новини, раніше глава держави Володимир Зеленський анонсував проведення 25 жовтня всеукраїнського опитування, під час якого українцям поставлять п'ять питань.

Також повідомлялося, що опитування, про який напередодні заявив президент, не матиме будь-яких ознак референдуму.

Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що опитування 25 жовтня є відпрацювання різноманітних технік прояви народовладдя.

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