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14 жовтня 2020, середа, 16:32 15
Президент 2020-10-14T18:30:03+03:00
Українські Новини
Довічне ув'язнення за корупцію. Зеленський озвучив перше питання свого опитування

Довічне ув'язнення за корупцію. Зеленський озвучив перше питання свого опитування

Елена Новикова
Соціологічне опитування, Володимир Зеленський, довічне ув'язнення

Президент Володимир Зеленський пропонує українцям на анонсованому 25 жовтня опитуванні відповісти на одне з п'яти питань, а саме - чи підтримують вони довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

Під час ініційованого Зеленським загальнонаціонального опитування перше питання буде стосуватися необхідності введення довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

Зеленський повідомив про це у своєму відеозверненні.

"Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?", - озвучив президент питання, відповідь на який громадяни повинні дати 25 жовтня.

 

Раніше глава держави повідомив, що в день проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям буде поставлено п'ять суспільно важливих питань.

Запропоноване президентом загальнонаціональне опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, однак дасть можливість кожному громадянину висловитися з важливих для суспільства питань.

Потреба в цій формі безпосередньої демократії обумовлена ​​тим, що зміст політики в державі повинен визначати народ.

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія не має інформації про анонсований Зеленським опитуванні 25 жовтня і не привернути до його організації та проведенню.

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що таке опитування не може бути законно проведено в приміщеннях для голосування, а в разі проведення на вулиці - не матиме юридичних наслідків.

Крім того, в ЗМІ повідомляється, що на всеукраїнське опитування можуть винести голосування на виборах з 16 років і питання про легалізацію марихуани.

Також Разумков передбачає, що анонсований Зеленським опитування 25 жовтня пройде в форматі exit-poll.

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