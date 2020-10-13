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13 жовтня 2020, вівторок, 11:17 11
Президент 2020-10-13T12:45:02+03:00
Українські Новини
"Буде так, як вирішиш ти". Зеленський на виборах 25 жовтня задасть всім виборцям 5 питань

"Буде так, як вирішиш ти". Зеленський на виборах 25 жовтня задасть всім виборцям 5 питань

Александр Савич
Президент України, Володимир Зеленський, Місцеві вибори, Опитування, народовладдя, Місцеві вибори-2020
Зеленський анонсував опитування на виборах 25 жовтня. Фото: Офіс Президента
Зеленський анонсував опитування на виборах 25 жовтня. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що в день місцевих виборів, 25 жовтня, задасть виборцям на виборчих дільницях 5 питань, щоб зробити так, як вони вирішать, однак не пояснив, що саме він має на увазі.

Про це він повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні, в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали.

5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку. Не політиків з високих кабінетів, не незалежних агентів з телешоу,  не агентів інших держав. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо, а що думаєш ти", — сказав він.

Зеленський додав, що парламент поки готується закріпити механізм народовладдя на законодавчому рівні.

"Погодьтеся, право народу України на власну думку - священне. Йому не треба благословення від політиків. І нічого не заважає нам з тобою поговорити просто відверто ... Чому твоя відповідь важлива? Тому що буде так, як вирішиш ти, тому що "Україна - це ти". Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй", — сказав він.

Про суть питань Президент пообіцяв повідомити пізніше.

Як повідомляли Українські новини, Зеленський захотів провести Олімпійські ігри спільно з Польщею.

Також Зеленський заявив, що готовий буде визнати свою невдачу, якщо не зможе припинити війну з Росією.

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