Разумков передбачає, що анонсоване Зеленським опитування 25 жовтня пройде в форматі exit-poll

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков передбачає, що анонсоване Президентом Володимиром Зеленським опитування громадської думки в день місцевих виборів 25 жовтня, пройде в форматі exit-poll (опитування громадян, вироблений соціологічними службами на виході з виборчих дільниць після голосування).

Про це Разумков сказав на брифінгу після урочистостей з нагоди Дня захисника у будівлі Ради, передають Українські Новини.

"Це може відбуватися за межами виборчої дільниці як будь-яка інша ініціатива, яку ми з вами спостерігаємо, коли проводяться вибори і йде exit-poll", - сказав Разумков.

Він зазначив, що не притягнуто до процесу організації опитування і не зовсім розуміє на якій території це буде відбуватися, якими силами, скільки буде залучено учасників цього процесу, скільки буде опитано людей і тільки після володіння такою інформацією зможе дати більш розгорнутий коментар.

При цьому Разумков не погодився з думкою першого заступника голови Ради Руслана Стефанчук, що опитування буде таким собі "пробником референдуму".

"Якщо говорити про репетицію - це не може бути репетицією, бо референдум - чітко визначений законом захід. Якщо порівнювати це опитування з референдумом, не знаю на скільки це буде коректно, тому що тоді будь-який exit-poll також можна порівнювати з референдумом, також будь-яке опитування громадської думки ", - сказав спікер Ради.

Відповідно до законопроєкту про загальнонаціональний референдум (так званий "закон про народовладдя "), Разумков зазначив, що його опікує Стефанчук, а зараз він готується до другого читання і найближчим часом буде винесено в зал для голосування, можливо навіть в листопаді, в залежності від завантаженості Ради та ситуації з коронавірусом.

Разумков також зазначив, що в державному бюджеті-2020 коштів на проведення опитування не передбачено, також законодавство не дозволяє проводити опитування Центральної виборчої комісії на виборчих дільницях.

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія не має інформації про анонсований Зеленським опитуванні 25 жовтня і не привернути до його організації та проведенню.

Громадянська мережа "Опора" заявляє, що таке опитування не може бути законно проведено в приміщеннях для голосування, а в випадку проведення на вулиці - не матиме юридичних наслідків.

Крім того, в ЗМІ повідомляється, що на всеукраїнське опитування можуть винести голосування на виборах з 16 років і питання про легалізацію марихуани.

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